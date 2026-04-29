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APA: Rendiconto 2025, un anno di stabilità amministrativa e scelte necessarie per Anzio

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L’approvazione da parte del Consiglio comunale del Rendiconto 2025, il documento finanziario che fotografa l’andamento del bilancio cittadino per l’anno scorso, certifica che il primo anno della nuova amministrazione è stato caratterizzato da una gestione oculata, regolare e trasparente, portando a un avanzo di 5 milioni di euro, che saranno utili a programmare servizi e politiche per la città.

Si tratta di un risultato non banale per un Comune appena uscito da un periodo turbolento e difficile, che ha inciso pesantemente sulla macchina amministrativa. Infatti, oltre ad affrontare il grave sottodimensionamento della pianta organica comunale e ad avviare la modernizzazione digitale dell’ente, l’Amministrazione comunale ha anche portato a termine un passaggio storico e cruciale per il futuro di Anzio: il passaggio alla gestione diretta del Porto, avviando in collaborazione con la Regione Lazio un processo di rilancio dell’infrastruttura dopo la grave crisi dovuta al fallimento della Capo d’Anzio spa e al definitivo crollo del progetto faraonico targato centrodestra.

Risultati positivi ottenuti con serietà e duro lavoro, che gettano le basi per un futuro migliore per Anzio.

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