APA: Rendiconto 2025, un anno di stabilità amministrativa e scelte necessarie per Anzio

L’approvazione da parte del Consiglio comunale del Rendiconto 2025, il documento finanziario che fotografa l’andamento del bilancio cittadino per l’anno scorso, certifica che il primo anno della nuova amministrazione è stato caratterizzato da una gestione oculata, regolare e trasparente, portando a un avanzo di 5 milioni di euro, che saranno utili a programmare servizi e politiche per la città.

Si tratta di un risultato non banale per un Comune appena uscito da un periodo turbolento e difficile, che ha inciso pesantemente sulla macchina amministrativa. Infatti, oltre ad affrontare il grave sottodimensionamento della pianta organica comunale e ad avviare la modernizzazione digitale dell’ente, l’Amministrazione comunale ha anche portato a termine un passaggio storico e cruciale per il futuro di Anzio: il passaggio alla gestione diretta del Porto, avviando in collaborazione con la Regione Lazio un processo di rilancio dell’infrastruttura dopo la grave crisi dovuta al fallimento della Capo d’Anzio spa e al definitivo crollo del progetto faraonico targato centrodestra.

Risultati positivi ottenuti con serietà e duro lavoro, che gettano le basi per un futuro migliore per Anzio.