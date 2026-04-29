Nettuno, All’ITIS Trafelli Proseguono le Giornate di sensibilizzazione tra lezioni in aula e Clean-up della Spiaggia

All’ITIS Trafelli Proseguono le Giornate di Sensibilizzazione tra Lezioni in Aula e Clean-up della Spiaggia

Continua con successo il percorso educativo dedicato alla sostenibilità ambientale presso l’Istituto Superiore ITIS Trafelli. L’iniziativa, che mira a formare una nuova consapevolezza ecologica nelle giovani generazioni, nasce dalla stretta sinergia tra l’Amministrazione comunale, il corpo docente e le realtà attive sul territorio. Il progetto è stato fortemente voluto dall’Assessore all’Ambiente Enrica Vaccari, dalla Dirigente Scolastica la Dottoressa Zottola, dalla Professoressa Ilenya Burrini e il Direttore Operativo della gestione rifiuti Dottoressa Antonella Proietto, le quali hanno strutturato un programma multidisciplinare capace di unire la teoria alla pratica.

Il percorso formativo vede un’alternanza di momenti didattici e interventi sul campo:

• Lezioni in aula: Sessioni di approfondimento curate dal gestore dei servizi di igiene urbana Tekneko, volte a illustrare il ciclo dei rifiuti e l’importanza di una corretta differenziata.

• Interventi di sensibilizzazione: Il prezioso contributo dell’associazione Plastic Free, che ha fornito ai ragazzi dati e testimonianze sull’impatto delle plastiche nei nostri mari.

• Eventi di Clean-up: la fase operativa che ha visto gli studenti protagonisti attivi nella pulizia dei tratti di spiaggia libera del litorale. L’iniziativa ha perseguito il duplice obiettivo di promuovere la sensibilizzazione ambientale e di rafforzare il senso di comunità.

I ragazzi dell’ITIS Trafelli hanno accolto le attività con straordinario vigore. Armati di guanti e sacchi, hanno bonificato l’arenile raccogliendo alacremente rifiuti di ogni genere, dimostrando un profondo senso di appartenenza alla comunità.

L’impegno degli studenti non è passato inosservato: molti cittadini e passanti, durante le consuete passeggiate sulla spiaggia, si sono fermati per rivolgere congratulazioni e parole di apprezzamento ai giovani volontari. Un riconoscimento spontaneo che sottolinea il valore sociale e civile di queste giornate.

Il successo dell’iniziativa ribadisce l’importanza della collaborazione tra scuola, istituzioni e partner tecnici come Tekneko e il mondo dell’associazionismo rappresentato da Plastic Free. L’obiettivo resta quello di rendere questi appuntamenti una costante nel percorso di crescita dei ragazzi, per una città sempre più pulita e consapevole.