Ospedale Riuniti Anzio-Nettuno: 6 Maggio davanti al Consiglio Regionale: insieme per il diritto alla salute

“In merito alla situazione della sanità nel territorio della ASL Roma 6 e, in particolare, alle criticità che riguardano l’Ospedale Riuniti Anzio-Nettuno, le forze della maggioranza di Anzio, Partito Democratico, Lavinio con Anzio, Movimento 5 Stelle, Alternativa per Anzio, #unaltracittà, confermano la volontà di proseguire un percorso condiviso di impegno e iniziativa sul territorio, e si ritroveranno insieme all’iniziativa del prossimo 6 maggio presso il consiglio regionale del Lazio.

La difesa e il rilancio della sanità pubblica rappresentano una priorità assoluta, che va oltre le appartenenze politiche e riguarda direttamente la qualità della vita dei cittadini pertanto riteniamo fondamentale il coinvolgimento attivo dei cittadini, delle associazioni e degli operatori sanitari, perché solo attraverso una mobilitazione ampia e consapevole sarà possibile ottenere risultati concreti.

Questo impegno si sviluppa in continuità con il lavoro già avviato nelle istituzioni, dagli appelli dei sindaci di Anzio e Nettuno, dal consiglio comunale congiunto dedicato con Nettuno, attraverso l’azione dei nostri Consiglieri regionali di opposizione, che stanno portando avanti iniziative, atti e proposte finalizzate a contrastare il depotenziamento dell’Ospedale Riuniti Anzio-Nettuno e a riportare il tema al centro dell’agenda politica regionale.

L’obiettivo è chiaro: ottenere risposte concrete su personale, servizi e investimenti, restituendo al presidio ospedaliero il ruolo che merita quello di “Ospedale del Litorale” per un territorio vasto e complesso.