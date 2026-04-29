Carabinieri Forestali in campo per il contrasto all’abbandono di rifiuti nell’hinterland romano

Nel rispetto dei diritti degli indagati, da ritenersi presunti innocenti fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente tutelato, si comunica che i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Guidonia Montecelio hanno condotto una mirata attività di contrasto alle condotte di abbandono di rifiuti nell’hinterland a est della Capitale, con particolare riferimento ai territori dei comuni di Guidonia Montecelio, Tivoli, Marcellina e Sant’Angelo Romano.

Nei giorni scorsi, nell’ambito delle attività d’istituto e del costante controllo del territorio svolto in coordinamento con l’Arma Territoriale, sono stati riscontrati diversi episodi di abbandono di rifiuti, riconducibili sia ad aziende sia a privati cittadini.

Nel corso delle operazioni è stata deferita una persona per l’abbandono di rifiuti speciali non pericolosi di origine edile nel territorio di Guidonia Montecelio, dove erano stati accumulati tre grandi cumuli di materiali di risulta, rendendo necessario il sequestro dell’area e dei rifiuti. Un’ulteriore persona è stata deferita per l’abbandono di rifiuti speciali, sia pericolosi sia non pericolosi, nello stesso comune, dove erano stati lasciati al suolo rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, imballaggi di vernici, batterie esauste e altri rifiuti ingombranti, con conseguente sequestro di un’ampia porzione immobiliare.

Un altro intervento ha riguardato il territorio di Tivoli, dove una persona è stata deferita per aver realizzato una discarica abusiva all’interno di un terreno e di un fabbricato rurale, accumulando imballaggi di sostanze pericolose, tra cui vernici e idrocarburi, oltre a rottami e rifiuti ingombranti; anche in questo caso si è proceduto al sequestro dell’area e dei materiali. Sempre a Guidonia Montecelio, due persone sono state deferite per l’abbandono di rifiuti speciali pericolosi e non, costituiti da imballaggi di sostanze pericolose, rifiuti ingombranti ed edili, con sequestro del terreno e dei rifiuti. Infine, una persona è stata deferita per l’abbandono di rifiuti non pericolosi di origine edile e documentazione varia, riconducibili a un’attività d’impresa.

A seguito degli accertamenti, le condotte sono state segnalate all’Autorità Giudiziaria e i Carabinieri Forestali stanno seguendo anche le operazioni di rimozione dei rifiuti, finalizzate al ripristino dello stato dei luoghi.

I militari dell’Organizzazione Forestale dell’Arma dei Carabinieri invitano i cittadini a collaborare segnalando eventuali comportamenti illeciti, anche tramite il numero gratuito di emergenza ambientale 1515, contribuendo così alla tutela delle risorse ambientali e della salute pubblica.