Comitato per la riattivazione del Punto Nascita Anzio Nettuno: tre domande al direttore della Asl Roma6

Comitato cittadino per la riattivazione del Punto Nascita Anzio Nettuno.

Apprendiamo dalla stampa dell’ ennesimo proclama di “buone intenzioni” relative alla sorte dell’ Ospedale. Anzio Nettuno.

L’ ennesimo tentativo di confondere i cittadini che chiedono servizi sanitari efficienti e presenti sul territorio.

Ma mentre sul “Riuniti” gli strateghi della Asl RM 6 si lasciano andare a manovre propagandistiche (per lo più di basso livello) in altri nosocomi dell’ Azienda si implementano concretamente nuovi servizi sanitari.

Per entrare nel merito della questione chiediamo sommessamente al Direttore Generale della Asl RM 6 di rispondere a queste semplici domande:

1. Perché è stato chiuso il Punto Nascita di Anzio Nettuno per aprirlo a Velletri già dotato di simile servizio a pochi km di distanza.

2. Perché al Riuniti è stata chiusa la Breast Unit per aprirla – ancora una volta- presso l’ Ospedale di Velletri. Territorio già dotato di altre 2 simili strutture (Castelli e Marino).

3. Quali sono i criteri adottati per la distribuzione delle varie discipline e relativi posti letto e servizi nel territorio della Asl RM 6.

Il Comitato, come sempre, è a disposizione per qualsiasi confronto che faccia chiarezza sulla iniqua distribuzione delle risorse sul nostro territorio. A tal proposito invita i cittadini a partecipare al presidio che si terrà il 6 Maggio sotto la Regione.