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Anzio, gatti spariti in via di Valle Palomba, si cercano informazioni

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Ci è stato segnalato che da circa due settimane sono scomparsi alcuni gatti in zona via Valle Palomba, ad Anzio. Si tratta di due gatte adulte e uno rosso Inoltre, quattro giorni fa è sparito anche un altro gatto bianco e nero.

“Se qualche volontaria li ha presi in custodia, oppure se qualcuno ha informazioni utili, vi chiediamo di scriverlo nei commenti.

Faremo tutto il possibile per capire cosa sia accaduto, nella speranza che nessuno abbia fatto loro del male. In caso contrario, ci rivolgeremo alle forze dell’ordine.

Grazie per l’attenzione e per qualsiasi aiuto”.

*Le notizie del quotidiano inliberauscita sono utilizzabili, a condizione di citare espressamente la fonte quotidiano inliberauscita  e l’indirizzo https://inliberauscita.it

 

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