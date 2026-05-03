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Cambia il tempo, la prossima settimana arrivano le piogge anche forti

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Ancora una domenica mite sull’Italia, ma le cose stanno per cambiare. Oggi domenica 3 maggio il clima sarà soleggiato e le temperature massime si porteranno diffusamente tra i 22°C e i 25°C sulle pianure del Nord e su parte del Centro (settori tirrenici). Solo nella seconda parte della giornata la protezione dell’alta pressione inizierà a cedere, favorendo un aumento della nuvolosità a partire dai settori occidentali.Da domani lunedì 4 maggio una poderosa perturbazione atlantica si avvicinerà all’Italia dando il via a una fase di intenso maltempo. Le prime precipitazioni sono attese sulla Sardegna e al Nord-ovest, e in maniera più localizzata sulle coste della Toscana.

La fase clou del peggioramento è prevista tuttavia per le giornate di martedì 5 e mercoledì 6 maggio. Al momento le regioni maggiormente a rischio paiono essere quelle settentrionali (Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli) e quelle tirreniche (Toscana e Lazio) dove non mancheranno piogge battenti e grandinate. Questa condizione potrebbe portare a cumuli di pioggia con punte locali fino a 150 mm, ovvero la quantità d’acqua che solitamente cade in un intero mese concentrata in poche ore sottolinea iLMeteo.it.

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