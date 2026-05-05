Scherma: Anzio sul podio nazionale

Il Circolo Scherma Anzio ha brillato a Riccione dal 29 aprile al 1° maggio partecipando al Campionato Nazionale Gold per le categorie Cadetti, Giovani e Assoluti, dove i propri spadisti hanno conquistato piazzamenti di eccellenza. In questo appuntamento conclusivo della stagione tricolore, Andreas Stefanetti ha raggiunto un prestigioso ottavo posto tra i Giovani, mentre Lorenzo Cafarotti e Lorenzo Boschi hanno sfiorato il podio nelle rispettive classi. Le prove offerte dai portacolori anziati in terra romagnola confermano la competitività del sodalizio laziale ai massimi livelli nazionali, proiettando gli atleti verso nuovi traguardi di prestigio.

Sulle pedane del palazzetto si sono confrontati centinaia di schermidori qualificatisi attraverso le selezioni regionali svoltesi durante l’anno. Sotto la guida attenta di Giorgia Fontana e Gianmarco Ottaviani, la delegazione anziate ha mostrato una tecnica di alto profilo sin dalle prime stoccate della competizione. Lorenzo Boschi e Federico Mosconi hanno gareggiato nella categoria Cadetti, dove Boschi ha condotto una gara magistrale vincendo quattro assalti al girone e superando tre turni a eliminazione diretta, chiudendo al dodicesimo posto dopo un match combattutissimo. Ancora piú entusiasmante è stata la prova dei Giovani, dove Andreas Stefanetti, Giuseppe Iadaresta, Lorenzo Boschi, Lorenzo Cafarotti, Valerio Pace e Adriano Raguzzi hanno onorato i colori sociali con grinta: Stefanetti si è dimostrato capace di scalare il tabellone fino ai quarti di finale e Cafarotti si è classificato nono.

L’impegno del Circolo Scherma Anzio è proseguito nella prova riservata agli Assoluti, caratterizzata da un elevatissimo tasso tecnico data la partecipazione dei migliori spadisti d’Italia. Roberto Bezzini e Andreas Stefanetti hanno saputo farsi strada in un contesto di duecentosettantotto partecipanti, superando agevolmente i gironi e i successivi scontri eliminatori fino a posizionarsi rispettivamente ventunesimo e ventiquattresimo nella graduatoria finale. Di rilievo anche le prestazioni di Andrea Culla e Lorenzo Cafarotti, che hanno contribuito a rendere questa trasferta romagnola una delle piú prolifiche per la società.

I successi ottenuti al Campionato Nazionale Gold sono risultati in cinque qualificazioni anziati per il Campionato Italiano, l’atteso evento annuale, dove Lorenzo Boschi si è qualificato a partecipare per la categoria Cadetti, Lorenzo Cafarotti e Andreas Stefanetti per la categoria Giovani e Roberto Bezzini e Andreas Stefanetti per la categoria Assoluti. Questi traguardi a Riccione premiano il percorso di formazione seguito quotidianamente in palestra con la maestra Giorgia Fontana e Gianmarco Ottaviani, supportati dal programma di allenamenti curato dal preparatore atletico Matteo Martella. La dirigenza del Circolo Scherma Anzio esprime enorme compiacimento per questi alti traguardi ottenuti al massimo livello nazionale, vantandoli come fonte d’orgoglio per la famiglia anziate e con la fiducia che tali livelli di eccellenza continueranno a essere raggiunti con costanza dai propri atleti.