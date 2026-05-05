HomeEventiNettuno, 8 maggio al Forte Sangallo un viaggio nel Barocco
EventiCultura e Spettacoli

Nettuno, 8 maggio al Forte Sangallo un viaggio nel Barocco

Redazione
By Redazione
0
0

NETTUNO – Prosegue il ciclo di incontri culturali che coinvolge la biblioteca al Forte Sangallo tutti i venerdì, rassegna organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Nettuno guidato da Roberto Imperato. Venerdì 8 maggio alle ore 17.30, l’appuntamento dal titolo *”Il Barocco”*, dedicato a uno dei periodi più significativi della storia dell’arte europea.

L’iniziativa, promossa in collaborazione con il Lions Club Litorale Sud, si inserisce nel cartellone della rassegna che anima gli spazi del Forte con momenti di approfondimento culturale aperti alla cittadinanza.

Relatori dell’incontro saranno il *professor Antonio Silvestri* e il *professor Francesco Bonanni*, che guideranno il pubblico attraverso i caratteri distintivi del Barocco, tra arte, architettura e contesto storico. A moderare sarà la *dottoressa Maria Pia Baldo*.

L’appuntamento rappresenta un’ulteriore occasione di valorizzazione del patrimonio culturale e di promozione della divulgazione artistica sul territorio, in linea con gli obiettivi della rassegna.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

*Le notizie del quotidiano inliberauscita sono utilizzabili, a condizione di citare espressamente la fonte quotidiano inliberauscita  e l’indirizzo https://inliberauscita.it

 

____________________________________________________

Inliberauscita il quodidiano che puoi leggere senza pubblicità invasiva

Redazione redazione@inliberauscita.it

Per la pubblicità su InliberaUscita tel. 3333240563 - info@inliberauscita.it

 

 

 

 

 

 

 

Articolo precedente
Scherma: Anzio sul podio nazionale
Articolo successivo
Carta identità cartacea in scadenza, aperture straordinarie al comune di Nettuno
Redazione
Redazionehttp://www.inliberauscita.it
Periodico telematico di informazione fondato il 16 giugno 2011 Registrazione presso il tribunale ordinario di Velletri n°12/2011

Ultime Notizie

Carica altri