Nettuno, 8 maggio al Forte Sangallo un viaggio nel Barocco

NETTUNO – Prosegue il ciclo di incontri culturali che coinvolge la biblioteca al Forte Sangallo tutti i venerdì, rassegna organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Nettuno guidato da Roberto Imperato. Venerdì 8 maggio alle ore 17.30, l’appuntamento dal titolo *”Il Barocco”*, dedicato a uno dei periodi più significativi della storia dell’arte europea.

L’iniziativa, promossa in collaborazione con il Lions Club Litorale Sud, si inserisce nel cartellone della rassegna che anima gli spazi del Forte con momenti di approfondimento culturale aperti alla cittadinanza.

Relatori dell’incontro saranno il *professor Antonio Silvestri* e il *professor Francesco Bonanni*, che guideranno il pubblico attraverso i caratteri distintivi del Barocco, tra arte, architettura e contesto storico. A moderare sarà la *dottoressa Maria Pia Baldo*.

L’appuntamento rappresenta un’ulteriore occasione di valorizzazione del patrimonio culturale e di promozione della divulgazione artistica sul territorio, in linea con gli obiettivi della rassegna.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.