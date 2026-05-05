Ardea, possesso di droga e furto di energia elettrica: tre persone denunciate e 18mila euro di sanzioni

ARDEA – BLITZ DEI CARABINIERI UNITAMENTE AI COLLEGHI DEL NAS E NIL DI ROMA, E AL PERSONALE SPECIALIZZATO DI ENEL ENERGIA.

ARDEA (RM) – I Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno condotto un articolato servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Ardea, concentrato in particolare sui centri ricreativi, sulle attività ricettive con piscine all’aperto e sugli esercizi commerciali.

L’operazione ha visto la partecipazione del Nucleo Carabinieri Antisofisticazione e Sanità (NAS) di Roma, del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro (NIL) di Roma e del personale di ENEL ENERGIA.

L’azione congiunta ha portato alla denuncia di tre persone per diversi reati, oltre all’accertamento di numerose infrazioni amministrative.

Un uomo, già noto per precedenti reati, è stato denunciato perché trovato in possesso di 3 g di crack nella tasca dei pantaloni.

Una donna, residente a Pomezia e con precedenti, è stata denunciata perché sorpresa con mazza da baseball in via Coriolano.

I Carabinieri hanno poi denunciato una donna, titolare di una attività commerciale specializzata nella cura del corpo, per furto aggravato continuato di energia elettrica, poiché è stato riscontrato un allaccio abusivo alla rete pubblica all’esterno della sua attività, per un ammanco stimato di circa 1.000 euro, accumulato dal mese di dicembre 2025.

Nell’ambito dei controlli, un esercizio ricettivo sito ad Ardea è stato oggetto di accertamenti da parte dei Carabinieri unitamente al NAS e NIL di Roma. Per tale struttura è stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale a causa del riscontro di lavoro nero. La rappresentante legale, una donna residente a Roma, è stata inoltre sanzionata per inadempimenti strutturali e omissione di procedure in materia di HACCP. L’importo totale delle sanzioni amministrative in questo caso ammonta a 12.300 euro.

Infine, il servizio ha portato alla segnalazione di una persona alla competente Prefettura, quale assuntore di stupefacenti, perché trovato in possesso di alcune dosi di crack e hashish. I Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno inoltre elevato 7 contravvenzioni al Codice della Strada per un importo totale di 6.374 euro.

Complessivamente, sono state controllate 61 persone e eseguite verifiche su 23 veicoli.