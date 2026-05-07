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Marigliani (FI): “Nuovi interventi al liceo Picasso di Anzio, garantiamo luoghi adeguati a nostri studenti

Roberta Sciamanna
By Roberta Sciamanna
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“Dopo l’impasse durata un anno, che ha rallentato i lavori presso il Liceo Picasso di Anzio, studenti e docenti possono finalmente guardare con ottimismo al futuro del plesso”. A parlare è il consigliere di Città Metropolitana di Roma Capitale Massimiliano Marigliani a seguito del sopralluogo effettuato lo scorso 8 aprile al Liceo Picasso.

Sono infatti in dirittura d’arrivo gli interventi per la restituzione delle aule dell’ultimo piano e il completamento delle opere di impermeabilizzazione. Tra le novità più rilevanti, verrà finalmente realizzato un secondo ingresso attraverso un cancello decisamente più ampio e funzionale.
“Esprimo grande soddisfazione per il dialogo costruttivo instaurato in questi mesi con il Dirigente Scolastico, la vicepreside Elisabetta Rocchetti, il corpo docente — che si è fatto portavoce dei disagi legati allo stato dell’edificio — gli uffici tecnici di Città Metropolitana e, non ultimo, con Daniele Parrucci, Consigliere delegato all’Edilizia Scolastica di Città Metropolitana.
Si è consolidata una sinergia proficua, volta a fornire risposte concrete e puntuali alla cittadinanza. Lo scorso 8 aprile, insieme al Consigliere Parrucci ed al Dirigente Scolastico Mauro Scotto di Tella, ho effettuato un nuovo sopralluogo propedeutico all’avvio degli interventi necessari a restituire decoro, sicurezza e vivibilità a un luogo fondamentale per la crescita e la formazione dei nostri ragazzi.
Sono orgoglioso di essere riuscito, in pochi mesi, a dare risposte per garantire un intervento tangibile per la mia città e per una categoria a cui guardo con profonda fiducia e speranza: i giovani”.

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Roberta Sciamanna
Roberta Sciamannahttps://inliberauscita.it
Giornalista Pubblicista, laureata in Scienze della Comunicazione presso La Sapienza di Roma, iscritta all’Ordine Nazionale dei Giornalisti dal 2004. Ha lavorato per "La Provincia", "Latina Oggi", "Il Granchio", "Reporter News"

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