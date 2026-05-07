Aprilia, dal 5 maggio è attivo un nuovo canale diretto per le segnalazioni ambientali

Un servizio in più per migliorare Aprilia, insieme ai cittadini!
Da martedì 5 maggio è attivo un nuovo canale diretto per le segnalazioni ambientali.
Accanto al numero verde 📞 800 066 006, sarà possibile inviare segnalazioni anche tramite WhatsApp al numero 331 3237005, allegando foto e posizione per rendere gli interventi più rapidi ed efficaci.
👉 Il numero è abilitato solo per messaggi, non per chiamate.
Si tratta di uno strumento concreto per segnalare:
– disservizi legati all’igiene urbana
– abbandono di rifiuti
– situazioni di degrado
Un passo importante per rendere il servizio più vicino ai cittadini e migliorare la capacità di intervento sul territorio.