Festa della Madonna delle Grazie, tutto pronto per la processione di ritorno

Festa della Madonna delle Grazie. L’Amministrazione comunale e la città di Nettuno si preparano alla Processione di Ritorno.

Fino a sabato 9 maggio, alle 20.45, tutte le sere si svolgerà la tradizionale fiaccolata per le vie del borgo di Nettuno, con diverse meditazioni. Nelle giornate di sabato e domenica sarà disponibile il servizio di bus navetta gratuito predisposto dall’Amministrazione per consentire il parcheggio lungo tutta via Ugo La Malfa e all’interno del centro commerciale Le Vele.

Il servizio è stato organizzato per offrire il servizio sosta a residenti e turisti che vogliono partecipare alla Processione e alla Festa della Madonna delle Grazie. Il servizio prenderà il via alle 19 e andrà avanti fino all’1 di notte senza sosta. Le fermate sono previste all’altezza della farmacia di via La Malfa, all’altezza del Supermercato Pam, e in via Visca al civico 42, al distributore Erg e alla Stazione ferroviaria. In questi stalli sarà possibile scendere e salire per raggiungere il Comune, il Santuario e l’area sosta di piazzale Berlinguer che ospita gli stand gastronomici (che saranno aperti sabato 9 e domenica 10 maggio a partire dalle 10).

Domenica 10 maggio alle 20 appuntamento al Santuario per la Solenne processione di ritorno.

Alle 23 si terrà il tradizionale spettacolo pirotecnico sulla spiaggia di fronte al Santuario.

L’Amministrazione comunale, in uno sforzo corale che riguarda sicurezza, appuntamenti e accoglienza, ha coinvolto tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione di questo meraviglioso evento. Vi aspettiamo.