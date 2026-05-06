Anzio. Nonna Melina compie 100 anni, grande festa con l’omaggio del sindaco Lo Fazio

Circondata dell’affetto delle figlie, del genero, dei nipoti e di ben quattro pronipoti, Asprone Melina ha spento ieri 100 candeline. Un traguardo notevole per questa dolce nonnina che per l’occasione ha potuto vivere una grande festa. Una lunga vita, la sua, ricca di gioie e dolori, l’adolescenza durante la guerra, il matrimonio con Giuseppe “Peppe”, cinque splendide figlie, e la sofferenza per la prematura scomparsa della primogenita Maria, sempre nel cuore e sempre nei ricordi, anche oggi.

Ben otto nipoti, due dei quali l’hanno resa trisavola, lungo una vita degna di essere vissuta. Per l’occasione non è mancata la presenza del sindaco Aurelio lo Fazio che ha omaggiato nonna Melina con la fascia tricolore e la consegna della targa da parte del consigliere regionale Emanuela Droghei. Alla signora Melina i sinceri auguri da parte della redazione.