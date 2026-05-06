Anzio, il 12 maggio la presentazione di Progetto Civico Italia

Il Progetto Civico Italia si presenta ad Anzio. L’appuntamento è fissato per il 12 maggio, alle 18, presso l’hotel Lido Garda di Largo Caboto per la presentazione del Comitato civico di Anzio. Tra i partecipanti all’incontro il vicesindaco di Anzio Pietro Di Dionisio e i consiglieri comunali Jessica Polverini, Riccardo Rocchetti, Francesco Tontini e Oriana Ventura, tutti della lista civica Lavinio con Anzio. Previsti anche gli interventi di Antonio Taurelli e Davide Santonastaso, rispettivamente coordinatori regionali e provinciali di Progetto Civico Italia. La conclusione dei lavori prevede l’intervento di Alessandro Onorato coordinatore nazionale del movimento.