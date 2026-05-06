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Nettuno. Strade al buio a Santa Barbara, danno provocato dai lavori della fibra, le motivazioni del Comune

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Illuminazione a Santa Barbara. Il Comune di Nettuno per bocca dell’Assessore ai Lavori pubblici Luigi Iannone, spiega e rassicura i residenti “Non si potevano effettuare i lavori prima della quantificazione del danno e la trasmissione del preventivo all’assicurazione della Ditta che l’ha causato. Sono in attesa di sapere il giorno d’intervento per il ripristino dell’illuminazione, intervento-sottolinea– a cui è stata data la massima urgenza“.

Pubblichiamo inoltre la lettera, inviata dal dirigente dell’area III del Comune di Nettuno ai residenti di via Togliatti, via delle Ortensie e vie limitrofe nel quartiere Santa Barbara.

OGGETTO: Riscontro prot. 24149 del 09.04.2026- INTERRUZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ZACCARIA NEGRONI

In merito alla richiesta arrivata in data 09.04.2026 con protocollo n.24149, si riferisce quanto di

seguito:

Durante i di lavori di scavo in via Zaccaria Negroni – V. delle Ortensie eseguiti dalla ditta incaricata da Fibercop S.p.A. è stato interrotta l’alimentazione dei cavi della illuminazione pubblica provocando anche l’interruzione in via Togliatti;

Si è provveduto ad inoltrare formale diffida prot. 16366 del 10.03.2026 alla ditta Fibercop S.p.A. con la quale si richiede tempestivo intervento per il ripristino degli impianti elettrici;

Fibercop S.p.A. ha riscontrato alla diffida con nota prot.11.03.2026 con la quale sono state forniti i dati assicurativi della ditta che ha eseguito i lavori in via Zaccaria Negroni via delle Ortensie;

Si è provveduto, infine, alla richiesta di apertura sinistro nei confronti della ditta che ha eseguito i lavori per conto Fibercop S.p.A. con prot. 24276 del 09.04.2026 allegando allo stesso anche il preventivo per il ripristino degli impianti danneggiati.

Si comunica pertanto, che questa Amministrazione si è adoperata immediatamente al ripristino della pubblica illuminazione.

Il Dirigente

Ing. Claudio Severino Filosa

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