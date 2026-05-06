Controlli Arpa Lazio, le acque di balneazione di Nettuno sono eccellenti

Nel 2026, la maggior parte delle acque di balneazione del Lazio risulta di livello “eccellente”: la classificazione attesta il 93% delle aree come “eccellenti” (206 su 221 totali), cui si aggiunge il 6% di aree “buone”. Solo il 3% è risultato “sufficiente”, mentre per la prima volta nessuna area è stata classificata come “scarsa”.

Il Comune di Nettuno è primo in classifica, con altre realtà costiere, con il 100% delle acque balneabili.

I risultati del monitoraggio rappresentano un traguardo importante per il Lazio e per la nostra città.

I dati sono stati forniti dall’ARPA Lazio in base alle attività di monitoraggio attivate dal 1° aprile e che andranno avanti fino a settembre, garantendo, con oltre 1.600 campionamenti, lungo il litorale, un controllo continuo delle acque. A questi controlli si aggiunge la specifica attenzione alla presenza di alghe e il pronto e tempestivo intervento in caso di fenomeni anomali di diversa natura. Eventi di inquinamento acuto, variazioni anomale della colorazione delle acque o fioriture algali vedono i tecnici ARPA immediatamente all’opera.

La classificazione di eccellenza spetta al 100% delle aree dei Comuni della Provincia di Roma a partire da Nettuno, Civitavecchia, Cerveteri, Ladispoli, Roma, Santa e Fiumicino. Per la Provincia pontina ci sono Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Fondi, Sperlonga, Itri, Gaeta Formia, Minturno, Ponza, Palmarola, Zannone, Ventotene e Santo Stefano.

La relazione balneazione 2025, che riporta i risultati delle attività di monitoraggio effettuate l’anno scorso e tabella sintetica della classificazione 2026, è liberamente consultabile o scaricabile a questo indirizzo: https://www.arpalazio.it/documents/20124/53201/Relazione_annuale_balneazione_2025.pdf