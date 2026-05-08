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Nettuno, Festa di maggio, la soprano Marzia De Lorenzo canta la supplica alla Madonna delle Grazie

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Ieri presso la collegiata di San Giovanni, per la supplica delle 11,30, alla Madonna delle Grazie di Nettuno, il soprano anziate, Marzia De Lorenzo, ha elogiato e onorato con la sua voce la vergine Maria cantando a capella. Un’esibizione che ha toccato le corde dell’anima dei fedeli presenti in un modo tale che solo la musica e la preghiera permettono di arrivare al cuore delle persone. Nei giorni precedenti l’artista si era esibita in occasione della rappresentazione dell’approdo dal mare della statua lignea di nostra signora delle Grazie.
Esistono talenti che non si limitano a eseguire musica, ma diventano musica stessa. In un soprano come Marzia De Lorenzo la voce non è un semplice strumento, ma un ponte teso tra l’umano e il divino.

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