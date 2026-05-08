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Nettuno, premiato in sala consiliare l’atleta paralimpico Francesco Di Rosa

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“Francesco è un esempio per tutti noi, è un ragazzo che ha saputo trasformare la disabilità da limite ad opportunità, seguendo la sua passione per l’atletica con un impegno straordinario ed è così che ognuno di noi dovrebbe affrontare la vita. Questo è stato possibile perché nella sua vita Francesco ha incontrato persone che lo hanno sostenuto e motivato. Fare le cose che ci piacciono fa cambiare la vita e si passa dalla cameretta della propria abitazione ad essere un vero esempio per tanti, per tutti coloro che vogliono superare i limiti. Una volta capito questo i limiti spariscono e dalle piste di Anzio e Nettuno a quelle della Nazionale Paralimpica giovanile è stato un attimo. Bravissimo Francesco sei un orgoglio per tutti noi”. Queste le parole dell’assessore allo Sport Marco Federici prima che il Sindaco Nicola Burrini consegnasse a Francesco una pergamena ricordo durante una commossa cerimonia in sala consiliare.

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