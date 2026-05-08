Marigliani: “a Villa Borghese di Nettuno un’iniziativa che valorizza ambiente e cultura”

Il consigliere della Città Metropolitana di Roma Capitale, Massimiliano Marigliani FI, esprime soddisfazione per l’iniziativa promossa nell’ambito del progetto “Natura in Cammino, II Ed. – Giornate tra sentieri, sapori, suoni e benessere”, che vedrà il prossimo 20 giugno 2026 la realizzazione di una visita guidata presso la *Riserva naturale Villa Borghese di Nettuno*.

L’evento, organizzato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale attraverso il Servizio “Aree Protette – Tutela della biodiversità”, si inserisce nel più ampio programma di valorizzazione ambientale e culturale del territorio e rappresenta un’importante occasione di promozione delle aree naturali della città.

“Ho sostenuto con convinzione questa proposta – dichiara Massimiliano Marigliani – perché credo fortemente nel valore delle iniziative che mettono insieme tutela dell’ambiente, partecipazione e promozione culturale. Nettuno sta vivendo una stagione particolarmente vivace sotto il profilo degli eventi e delle manifestazioni, con un cartellone ricco e capace di coinvolgere cittadini, famiglie e visitatori. Anche questa iniziativa contribuisce ad arricchire l’offerta culturale e naturalistica della città”.

“Credo inoltre – prosegue Marigliani – che al di là degli schieramenti politici si debba sempre pensare ai luoghi in cui viviamo e al bene della nostra comunità. Questo è il mio modo di fare politica: collaborare quando ci sono progetti utili per il territorio, per la valorizzazione dell’ambiente, della cultura e delle opportunità per i cittadini”.

“Valorizzare la Riserva naturale Villa Borghese – continua – significa far conoscere un patrimonio straordinario spesso poco raccontato, creando al tempo stesso occasioni di incontro e sensibilizzazione sul tema della sostenibilità e della tutela del territorio”.

Il consigliere ha inoltre sottolineato l’importanza della collaborazione istituzionale tra Città Metropolitana, Comune di Nettuno e realtà territoriali per costruire percorsi condivisi di crescita culturale e ambientale.

“Quando le istituzioni lavorano insieme – conclude – si riescono a creare opportunità concrete per il territorio, promuovendo identità, turismo sostenibile e qualità della vita. Continueremo a sostenere iniziative che mettano al centro la comunità e le eccellenze del nostro patrimonio ambientale e culturale”.