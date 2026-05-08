S. I. Aprilia al fianco degli studenti: “No a una scuola ridotta adaddestramento al lavoro”

Sinistra Italiana Aprilia al fianco degli studenti: “No a una scuola ridotta adaddestramento al lavoro”Aprilia, 7 maggio 2026 – Oggi, mentre centinaia di studenti sono scesi in piazza perdifendere il loro diritto a una formazione solida, completa e realmente orientata al futuro,Sinistra Italiana Aprilia esprime piena e incondizionata solidarietà alla mobilitazionestudentesca contro la riforma degli istituti tecnici voluta dal Ministro Valditara.Come già denunciato nel nostro precedente comunicato, questa riforma non è un semplice“ammodernamento”, ma un vero e proprio attacco alla dimensione culturale e critica dellascuola pubblica. La deriva iper-tecnocratica e aziendalista, che riduce l’istruzione a meroaddestramento al lavoro, rischia di produrre generazioni di giovani privati degli strumentifondamentali per comprendere la complessità del mondo, per esercitare un pensieroautonomo e per essere cittadini consapevoli e partecipi.Le voci che si sono levate oggi dalle piazze e dalle scuole – come testimoniano le cronachedelle mobilitazioni – confermano con forza ciò che denunciamo da tempo: gli studenti nonvogliono essere futuri “tecnici” addestrati a rispondere a comandi, ma giovani formati nellaloro interezza, capaci di innovare, di criticare, di immaginare. Vogliono una scuola che nontagli la storia, la filosofia, l’educazione civica, ma che anzi rafforzi il legame tra saperetecnico-scientifico e sapere umanistico.La passione e la determinazione con cui oggi hanno manifestato ci dicono che la scuolapubblica, nonostante i continui tentativi di smantellamento, è ancora un presidio didemocrazia e di emancipazione. Sono proprio loro, gli studenti, a ricordarci che il futuro nonsi costruisce impoverendo la cultura, ma ampliando gli orizzonti di conoscenza.Sinistra Italiana Aprilia continuerà a battersi al fianco di studentesse, studenti, docenti efamiglie per opporsi a questa riforma dannosa e per avanzare una proposta alternativa: unascuola tecnica che sia eccellente, moderna, ma anche profondamente formativa sul pianocivile e culturale. Una scuola che non divida, ma unisca le competenze; che non creidisuguaglianze, ma le combatta.Il nostro impegno è e resta quello di difendere il diritto di tutte e tutti a un’istruzione pubblica,laica, inclusiva e di qualità. Oggi, più che mai, stiamo dalla parte di chi lotta per questofuturo.

Rossana Gabrieli – Gruppo Scuola e Cultura – Sinistra Italiana Aprilia

Davide Casari – Segretario Sinistra Italiana ApriliaSinistra Italiana Aprilia