Anzio, Aurigemma a evento con Aipd ” al passo mio”

“importante convegno con associazioni su percorso di vita individuale e personalizzato “

Ringrazio gli organizzatori di questa iniziativa, dal profondo valore sociale. Eventi come questo ribadiscono la grande importanza delle associazioni, che svolgono un ruolo sempre più attivo, conoscendo con cognizione di causa alcuni aspetti specifici. Oggi sono presenti il comune di Anzio e di Nettuno: su queste tematiche molto delicate e complesse, è fondamentale fare rete, portando avanti una giusta sinergia. Il progetto di vita individuale personalizzato e partecipato, di cui parliamo oggi, è un passaggio fondamentale. Naturalmente, per raggiungere questi obiettivi, è di assoluta rilevanza una collaborazione tra tutti gli attori protagonisti, al fine di raggiungere una visione condivisa, nel segno del miglioramento della qualità della vita, del benessere e di una maggiore autonomia. In regione è in discussione la proposta di legge per l’istituzione della figura del direttore sociosanitario, anche al fine di snellire e semplificare alcuni percorsi. Colgo l’occasione per rinnovare i ringraziamenti alle associazioni, ai ragazzi, per tali iniziative e progetti che puntano a una piena inclusione sociale

Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, intervenuto questa mattina ad Anzio presso Villa Sarsina – Sala Consiliare, al Convegno Formativo “AL PASSO MIO. Verso una Vita Autonoma: competenze sociali e progetto di vita per persone con sindrome di Down”: l’evento è organizzato dall’Associazione Italiana Persone Down ( Aipd) Anzio-Nettuno APS e dall’Associazione di Promozione Sociale (APS) “La Giostra dei Colori”