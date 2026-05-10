Proposta di legge in Cassazione: Una tassa sui milionari per abbassare l’Irpef a tutti gli altri

Un’imposta pari all’1% della ricchezza dichiarata, da versare solo se il patrimonio supera i due milioni di euro. E poi a salire, fino al 3,5% degli importi che vanno oltre i 20 milioni. È la proposta di legge popolare promossa comitato “1% equo” che è stata depositata in Corte di Cassazione. È il primo passaggio tecnico necessario per far arrivare una proposta in Parlamento: entro sei mesi, adesso, bisognerà raccogliere 50mila firme tramite banchetti fisici o anche online, con l’apposita piattaforma ministeriale. Il comitato è sostento da Rifondazione comunista e altre forze di sinistra extraparlamentare, ma anche da diversi esponenti di università ed enti localiNel descrivere la proposta di patrimoniale – e di annessa riforma dell’imposta di successione – si sottolinea anche a cosa servirebbero i soldi incassati. Tra gli obiettivi principali, dare più fondi al welfare: casa, ambiente, povertà, sicurezza sul lavoro, oltre a sanità e istruzione. In più, si parla di un alleggerimento dell’Irpef per i contribuenti nelle fasce di reddito più basse. Insomma, una tassa sui super-ricchi che, nelle intenzioni, dovrebbe permettere di tagliare le tasse a tutti gli altri cittadini.