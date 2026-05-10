Quando la rete cura: il 16 maggio a Latina l’oncologia fa squadra per il futuro

Esperti e istituzioni a confronto sulla rete oncologica. Sabato 16 maggio 20,30 Circolo Cittadino Sante Palumbo – Latina

Sanità, territorio e associazionismo uniti per migliorare la cura oncologica nella provincia pontina

Il convegno “Oncologia: quando la rete fa la differenza”, organizzato dall’Associazione Noi per l’Oncologia ODV con il patrocinio della Provincia e del Comune di Latina, si terrà sabato 16 maggio alle ore 20.30 presso il Circolo Cittadino “S. Palumbo” in Piazza del Popolo. L’iniziativa rappresenta un momento di confronto e approfondimento sul tema della rete oncologica e sul valore della collaborazione tra istituzioni, professionisti sanitari e associazionismo, con l’obiettivo di migliorare la presa in carico dei pazienti e la qualità delle cure nel territorio. La serata si aprirà con i saluti istituzionali e sarà moderata dalla Dott.ssa Venerina Sciacca. Il programma entrerà poi nel vivo con l’intervento del Dott. Nello Salesi, che illustrerà il quadro epidemiologico dei tumori nella provincia pontina, offrendo una lettura aggiornata dei dati e delle principali criticità. A seguire, il Prof. Fabio Ricci presenterà la nuova rete oncologica della ASL di Latina, evidenziando il ruolo strategico dell’integrazione tra servizi e strutture sanitarie. Un ulteriore contributo sarà dedicato alla comunicazione e alle terapie integrate in oncologia, tema affrontato dalla Dott.ssa Assunta Lombardi, che metterà in luce l’importanza di un approccio multidisciplinare e centrato sulla persona. La Dott.ssa Giovanna Miele concluderà la parte scientifica soffermandosi sul valore dell’associazionismo, del welfare e della cultura come elementi fondamentali nel percorso di cura e nel sostegno ai pazienti. Al termine del convegno, la serata proseguirà con “Sinfonia della speranza”, un concerto dei Giovani Filarmonici Pontini, pensato come momento di condivisione e sensibilizzazione attraverso la musica. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 349.3664720 o scrivere all’indirizzo email noiperloncologiadilatinaodv@gmail.com