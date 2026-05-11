Blitz antiprostituzione ad Anzio e Nettuno, due denunce e sanzioni per oltre 22.000 euro

I Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio tra i comuni di Anzio e Nettuno, focalizzato in particolare sul contrasto al fenomeno della prostituzione su strada. L’attività ha dato immediata esecuzione alle sanzioni amministrative previste dalle ordinanze comunali, inclusa l’ultima, recentemente emessa dal comune di Anzio. Il bilancio operativo ha portato al controllo complessivo di 82 persone e 37 veicoli, e a importanti risultati sul fronte della legalità e della sicurezza stradale.

L’operazione ha portato al deferimento in stato di libertà di due persone. Un uomo di 25 anni, senza fissa dimora, è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, sorpreso dagli operanti subito dopo aver ceduto verosimile sostanza stupefacente a un terzo, dileguatosi; a seguito di perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso di 810 Euro e materiale per il confezionamento delle dosi. Un altro giovane, un 22enne residente ad Anzio, è stato invece deferito per guida senza patente con recidiva nel biennio, essendo stato trovato alla guida di un’autovettura di proprietà di un familiare senza aver mai conseguito il titolo abilitativo.

Nell’ambito del contrasto alla prostituzione su strada e al degrado urbano, sono state sanzionate amministrativamente 8 persone, tra esercenti l’attività di prostituzione e clienti, con l’applicazione delle rispettive ordinanze comunali, per un importo complessivo di 1.000 Euro. Inoltre, sono stati segnalati alla competente Prefettura 5 assuntori di stupefacenti, complessivamente trovati in possesso di 40 grammi di bulbi di papavero essiccati, 1.2 grammi di crack e 0.3 grammi di hashish. A conclusione del servizio, sono state elevate 16 contravvenzioni al Codice della Strada, per un totale di 21.123 Euro.

Si precisa che i procedimenti si trovano nella fase delle indagini preliminari e che le persone coinvolte sono da ritenersi presunte innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

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