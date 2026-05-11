Il Circolo Scherma Anzio ai Campionati Italiani Master

Il Circolo Scherma Anzio ha brillato a Riccione nella giornata di sabato 2 maggio, partecipando ai Campionati Italiani Master dove gli spadisti Carlo Zanna e Spartaco Capomaggi hanno fornito prestazioni di alto livello. In questo prestigioso appuntamento nazionale dedicato agli adulti, la categoria Master 1 ha visto Zanna sfiorare il podio della fascia 40-49 anni, chiudendo con un eccellente nono posto, mentre i Master 0 hanno visto Capomaggi distinguersi superando i primi turni eliminatori della fascia 24-39 anni. I risultati ottenuti confermano la solidità del corso adulti dell’Anzio Scherma in un contesto altamente competitivo che ha visto la partecipazione di centinaia di atleti da tutta Italia.

Sulle pedane romagnole, la prova di Carlo Zanna è stata impeccabile sin dalle battute iniziali. Lo spadista della società anziate ha trionfato nel proprio girone vincendo cinque assalti su cinque, un risultato *d’eccellenza* che gli ha permesso di posizionarsi sesto nella classifica gironi tra i cinquantotto partecipanti. Grazie a tale piazzamento, Zanna ha guadagnato il diritto di saltare il primo turno di incontri a eliminazione diretta. Nel secondo turno di dirette, l’atleta di Anzio ha saputo imporre la propria tecnica con autorità, raggiungendo gli ottavi di finale e concludendo la gara a una sola posizione dal podio.

Altrettanto valida è stata la prestazione offerta da Spartaco Capomaggi nella categoria piú giovane, con centoventinove partecipanti. Capomaggi ha affrontato il girone con determinazione, conquistando tre vittorie che gli hanno garantito l’accesso ai turni successivi della competizione. Nella fase a eliminazione diretta, il portacolori dell’Anzio Scherma ha superato con grinta il primo avversario, dimostrando maturità agonistica prima di terminare il proprio percorso nel turno seguente.

I costanti progressi di questi atleti master sono il frutto del percorso di formazione del corso adulti seguito in sala con la maestra Giorgia Fontana, Gianmarco Ottaviani e il preparatore atletico Matteo Martella. La dirigenza del Circolo Scherma Anzio esprime enorme soddisfazione per i traguardi raggiunti in questa trasferta nazionale, dicendosi piú che mai fiera dell’impegno e della passione dimostrati dai propri atleti sulle pedane tricolori.