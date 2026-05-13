Depotenziamento Ospedale Riuniti Anzio-Nettuno: oggi la protesta davanti al Consiglio Regionale

Questa mattina il presidio, davanti alla Regione Lazio, dei cittadini, dei Comitati e delle forze progressiste di Anzio e Nettuno per protestare contro le vergognose condizioni in cui si sta riducendo l’Ospedale Riuniti di Anzio e Nettuno, con sempre meno medici, infermieri, servizi e posti letti. Una manifestazione per far presente alla Giunta e ai Consiglieri il disagio che una assurda politica di tagli sta creando ad una popolazione di 120mila abitanti, mentre si continuano a potenziare i presidi medici dei Castelli che hanno meno residenti.

I partecipanti hanno organizzato un pullman che partirà alle 8,45 dalla Stazione Nettuno, ore 9 da Anzio e 9,15 da Stazione Lavinio (Nettunense).