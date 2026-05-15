La soprano anziate, Marzia De Lorenzo premiata dalla Regione Lazio

Oggi presso la sala Mechelli del Consiglio regionale del Lazio, si è svolto l’evento premiativo delle benemerenze ed eccellenze del Lazio, volto a riconoscere e celebrare i talenti e gli sforzi di coloro che quotidianamente si dedicano con passione e impegno alla propria professione, contribuendo allo stesso tempo, alla fattiva crescita sociale e comunitaria della regione Lazio. Tra i premiati anche la soprano anziate Marzia De Lorenzo, a consegnarle il premio il sindaco di Nettuno, Nicola Burrini.

“Penso che il segreto del successoe e della mia passione, per il canto lo debba anche alla mia città Anzio, ai maestri e alle emozioni dei percorsi di vita. Grazie mille a chi mi ha premiato, al consigliere Fabio capolei, al sindaco. E a tutta la Regione” Ha dichiarato emozionata l’artista.