Aprilia, concluso il percorso promosso dall’Associazione Nazionale Infioritalia

La scorsa settimana si è concluso il fantastico percorso promosso dall’Associazione Nazionale Infioritalia e Associazione Città delle Infiorate: un cammino iniziato da San Pietro a Roma e terminato ad Assisi, in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco.

Sedici giorni intensi, vissuti nell’ambito del progetto Di Fiore in Fiore, che ci hanno dato l’opportunità di incontrare persone straordinarie, scoprire il valore del volontariato e dell’associazionismo e conoscere da vicino l’impegno di chi, insieme ad amministrazioni sensibili, si prende cura dei territori e dei cammini, rendendo possibile coltivare e sostenere la bellezza.

Un sentito ringraziamento va a Infioritalia e all’Associazione Nazionale Città delle Infiorate, che hanno reso possibile questa straordinaria esperienza, e a tutti i compagni di viaggio che l’hanno condivisa con noi.

A seguire, in rappresentanza di tutti gli infioratori italiani, per il terzo anno consecutivo Infioritalia è stata protagonista lo scorso fine settimana a Baricella (BO), in collaborazione con l’Istituto Comprensivo e con l’Amministrazione Comunale, per la realizzazione di due infiorate, momento conclusivo di un workshop avviato nel mese di aprile.

Quest’anno si è aggiunta una significativa novità: un quadro in fiori secchi, donato al Comune di Baricella in omaggio al pittore locale Magnanini.

Numerosa e partecipata la presenza di studenti e famiglie, che hanno contribuito con entusiasmo alla riuscita dell’iniziativa. A causa del maltempo, le infiorate sono state realizzate all’interno della sala biblioteca comunale.

L’Associazione Infiorata Città di Aprilia è orgogliosa di far parte di una splendida realtà nazionale come Infioritalia e di poter rappresentare degnamente la città di Aprilia in un contesto così ricco di valori, condivisione e autentico spirito associativo.

Il nostro sguardo è già rivolto al prossimo appuntamento: Aprilia in Fiore 2026. Vi aspettiamo tutti a giugno, in Piazza Roma, per celebrare insieme la bellezza dei fiori, dell’arte e della partecipazione. Un’occasione speciale per ritrovarci e condividere ancora una volta i colori e le emozioni di questa straordinaria tradizione.

Associazione Infiorata Città di Aprilia