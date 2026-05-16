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Aprilia, concluso il percorso promosso dall’Associazione Nazionale Infioritalia

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La scorsa settimana si è concluso il fantastico percorso promosso dall’Associazione Nazionale Infioritalia e Associazione Città delle Infiorate: un cammino iniziato da San Pietro a Roma e terminato ad Assisi, in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco.

Aprilia, concluso il percorso promosso dall'Associazione Nazionale Infioritalia 1

Sedici giorni intensi, vissuti nell’ambito del progetto Di Fiore in Fiore, che ci hanno dato l’opportunità di incontrare persone straordinarie, scoprire il valore del volontariato e dell’associazionismo e conoscere da vicino l’impegno di chi, insieme ad amministrazioni sensibili, si prende cura dei territori e dei cammini, rendendo possibile coltivare e sostenere la bellezza.

Un sentito ringraziamento va a Infioritalia e all’Associazione Nazionale Città delle Infiorate, che hanno reso possibile questa straordinaria esperienza, e a tutti i compagni di viaggio che l’hanno condivisa con noi.

A seguire, in rappresentanza di tutti gli infioratori italiani, per il terzo anno consecutivo Infioritalia è stata protagonista lo scorso fine settimana a Baricella (BO), in collaborazione con l’Istituto Comprensivo e con l’Amministrazione Comunale, per la realizzazione di due infiorate, momento conclusivo di un workshop avviato nel mese di aprile.

Quest’anno si è aggiunta una significativa novità: un quadro in fiori secchi, donato al Comune di Baricella in omaggio al pittore locale Magnanini.

Numerosa e partecipata la presenza di studenti e famiglie, che hanno contribuito con entusiasmo alla riuscita dell’iniziativa. A causa del maltempo, le infiorate sono state realizzate all’interno della sala biblioteca comunale.

L’Associazione Infiorata Città di Aprilia è orgogliosa di far parte di una splendida realtà nazionale come Infioritalia e di poter rappresentare degnamente la città di Aprilia in un contesto così ricco di valori, condivisione e autentico spirito associativo.

Il nostro sguardo è già rivolto al prossimo appuntamento: Aprilia in Fiore 2026. Vi aspettiamo tutti a giugno, in Piazza Roma, per celebrare insieme la bellezza dei fiori, dell’arte e della partecipazione. Un’occasione speciale per ritrovarci e condividere ancora una volta i colori e le emozioni di questa straordinaria tradizione.

Associazione Infiorata Città di Aprilia

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