Nettuno, forte Sangallo e Aula consiliare due interessanti appuntamenti culturali

Un viaggio nell’universo femminile del mito, tra fascino, potere e mistero.

Oggi pomeriggio il Forte Sangallo ospiterà un nuovo appuntamento della rassegna culturale *“Templa Serena – Incontri culturali al Forte”* con l’evento *“Odissea al femminile. Donne, Dee e Mostri”*, un percorso evocativo dedicato alle figure femminili dell’immaginario classico, capaci ancora oggi di parlare al presente attraverso simboli, emozioni e archetipi senza tempo.

L’incontro vedrà protagonisti i donatori di voce del CILP, che accompagneranno il pubblico in una narrazione intensa e suggestiva, arricchita dall’intervento del Maestro Francesco de Felice. Un’occasione per riscoprire, attraverso parole e interpretazioni, le grandi figure femminili dell’epica e del mito: donne, dee e creature straordinarie che continuano ad abitare l’immaginario collettivo.

L’appuntamento è fissato per le ore 16:30 presso la Sala dei Sigilli del Forte Sangallo. Al termine dell’incontro è previsto un brindisi finale aperto ai partecipanti.

L’iniziativa è curata dall’Associazione Musei di Nettuno APS e si inserisce nel programma delle attività culturali promosse in collaborazione con l’Assessore alla Cultura Roberto Imperato, con l’obiettivo di valorizzare il Forte Sangallo come luogo di incontro, divulgazione e partecipazione culturale per la città.

Un pomeriggio dedicato alla forza del racconto, alla memoria del mito e alla centralità dello sguardo femminile nella tradizione classica.

Altro appuntamento: Un omaggio alla memoria, all’identità e all’anima della città.

Oggi pomeriggio alle ore 17:30, presso l’Aula Consiliare del Comune di Nettuno, si terrà la presentazione del libro *“Nettuno amico mio”* di Gabriele Petriconi, un’opera che racconta il legame profondo con la città attraverso immagini, ricordi, emozioni e frammenti di storia vissuta.A presentare il volume sarà la dott.ssa Antonella Mosca, in un incontro che si preannuncia come un momento di riflessione e condivisione dedicato alla memoria collettiva e al valore culturale del territorio. Saranno presenti anche le autorità istituzionali e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

L’evento si svolgerà nell’Aula Consiliare, gentilmente messa a disposizione dal Presidente del Consiglio Comunale Roberto Alicandri, a testimonianza della collaborazione istituzionale che accompagna le iniziative culturali della città.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Nettuno e rientra nel percorso di valorizzazione culturale promosso dall’Assessore alla Cultura Roberto Imperato, in collaborazione con il Sindaco Nicola Burrini, con l’obiettivo di sostenere appuntamenti culturali capaci di rafforzare il legame tra la città, la sua storia e i suoi cittadini.

Un appuntamento aperto a tutti per riscoprire, attraverso le parole e i racconti, il volto più autentico di Nettuno.