Nettuno, Divina Provvidenza, terminato il rifacimento del colore della facciata esterna

Sono in dirittura di arrivo i lavori, durati oltre tre anni, per la messa in sicurezza e il recupero conservativo della Ex Divina Provvidenza a Nettuno. In queste ore è iniziato lo smontaggio dei ponteggi interni ed esterni, a seguito del completamento delle opere di completo rifacimento della facciata esterna, sia dal lato strada che sul cortile interno.

I lavori, lo ricordiamo, sono stati eseguiti a stretto contatto con il personale della Sovrintendenza alle Belle Arti, che ha imposto i necessari vincoli di salvaguardia, sia per quello che riguarda l’utilizzo dei materiali, che per il colore.

“In tempi brevi – ha detto il Sindaco Nicola Burrini – l’Amministrazione comunale di Nettuno avrà di nuovo a disposizione un importante edificio storico rimesso a nuovo. Nettuno rinasce”.