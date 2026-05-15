HomeAttualitànotizie dai ComuniNettuno, Divina Provvidenza, terminato il rifacimento del colore della facciata esterna
notizie dai Comuni

Nettuno, Divina Provvidenza, terminato il rifacimento del colore della facciata esterna

Redazione
By Redazione
0
0

Sono in dirittura di arrivo i lavori, durati oltre tre anni, per la messa in sicurezza e il recupero conservativo della Ex Divina Provvidenza a Nettuno. In queste ore è iniziato lo smontaggio dei ponteggi interni ed esterni, a seguito del completamento delle opere di completo rifacimento della facciata esterna, sia dal lato strada che sul cortile interno.

I lavori, lo ricordiamo, sono stati eseguiti a stretto contatto con il personale della Sovrintendenza alle Belle Arti, che ha imposto i necessari vincoli di salvaguardia, sia per quello che riguarda l’utilizzo dei materiali, che per il colore.

“In tempi brevi – ha detto il Sindaco Nicola Burrini – l’Amministrazione comunale di Nettuno avrà di nuovo a disposizione un importante edificio storico rimesso a nuovo. Nettuno rinasce”.

*Le notizie del quotidiano inliberauscita sono utilizzabili, a condizione di citare espressamente la fonte quotidiano inliberauscita  e l’indirizzo https://inliberauscita.it

 

____________________________________________________

Inliberauscita il quodidiano che puoi leggere senza pubblicità invasiva

Redazione redazione@inliberauscita.it

Per la pubblicità su InliberaUscita tel. 3333240563 - info@inliberauscita.it

 

 

 

 

 

 

 

Articolo precedente
Nettuno, venerdì 15, al forte Sangallo “4 passi nel novecento”
Redazione
Redazionehttp://www.inliberauscita.it
Periodico telematico di informazione fondato il 16 giugno 2011 Registrazione presso il tribunale ordinario di Velletri n°12/2011

Ultime Notizie

Carica altri