F.I.B.S.: Alfonso Gualtieri protagonista al Consiglio Regionale del Lazio: “Lo sport deve essere accessibile a tutti”. “Il baseball patrimonio di Nettuno”

Il 30 maggio il baseball patrimonio della città di Nettuno

Nella prestigiosa Sala Mechelli del Consiglio Regionale del Lazio si è svolto il convegno “Sport in Costituzione – Esperienze e modelli a confronto nella Regione Lazio”, importante momento di confronto istituzionale che ha riunito alcune delle figure più autorevoli dello sport regionale e nazionale per discutere il futuro dell’attività sportiva come strumento sociale, educativo e culturale.

Tra i protagonisti assoluti Presidente del Comitato Regionale Lazio della Federazione Italiana Baseball Softball, *Alfonso Gualtieri*, intervenuto accanto ai vertici di federazioni sportive, rappresentanti istituzionali e dirigenti del mondo sportivo laziale in un tavolo di altissimo profilo.

La presenza di Gualtieri tra i relatori principali conferma il ruolo sempre più centrale del baseball e softball del Lazio nel panorama sportivo italiano e il prestigio conquistato dal movimento attraverso anni di lavoro sul territorio, sviluppo giovanile e promozione dei valori educativi dello sport.

Nel suo intervento, particolarmente apprezzato dalla platea, Alfonso Gualtieri ha affrontato il significato profondo dell’ingresso dello sport nella Costituzione italiana, definendolo “un riconoscimento storico e culturale prima ancora che normativo”.

“Lo sport in Costituzione è importantissimo perché lancia un messaggio chiaro: l’attività sportiva deve essere accessibile a tutti, nessuno escluso”, ha dichiarato Gualtieri. “Lo sport non è un lusso, né un semplice passatempo. È una disciplina totale, una medicina naturale che cura il corpo e la mente. Fare sport significa investire sul proprio benessere, stare bene con se stessi e con gli altri.”

Il Presidente FIBS Lazio ha poi posto l’attenzione sul valore sanitario e sociale della pratica sportiva, sottolineando come lo sport rappresenti uno dei più potenti strumenti di prevenzione a disposizione della società moderna.

“Lo sport riduce drasticamente l’incidenza delle malattie cardiovascolari, combatte il diabete e contrasta l’insorgere di gravi malattie degenerative. Promuovere lo sport significa promuovere concretamente la salute pubblica e migliorare la qualità della vita delle persone.”

Uno dei passaggi più significativi del suo intervento ha riguardato il ruolo dell’attività agonistica nella formazione delle nuove generazioni. Gualtieri ha evidenziato come il sistema sportivo italiano, grazie al lavoro del CONI, delle federazioni e delle società sportive, riesca ogni giorno a costruire modelli positivi per i giovani.

“È proprio nel cuore della competizione che lo sport si fa magia. Grazie al lavoro instancabile del CONI, delle federazioni e delle società sportive sul territorio, l’agonismo prende forma. Sono queste realtà che coltivano il talento, crescono i campioni e creano i miti. E i miti servono ai nostri giovani. I ragazzi hanno bisogno di punti di riferimento positivi, di esempi di dedizione, sacrificio e lealtà.”

Parole che hanno rappresentato perfettamente lo spirito della giornata, durante la quale si è discusso di investimenti sugli impianti sportivi, voucher per favorire l’accesso dei giovani allo sport, inclusione sociale, partecipazione femminile e valorizzazione delle associazioni territoriali.

Nel corso del convegno, Alfonso Gualtieri ha inoltre richiamato l’attenzione sull’importanza storica e culturale del baseball nel territorio laziale, soprattutto in vista di un appuntamento destinato a segnare una pagina importante per tutto il movimento nazionale.

Il prossimo 30 maggio, infatti, il Sindaco di Nettuno Nicola Burrini compirà un gesto simbolico di enorme valore istituzionale dichiarando ufficialmente il baseball patrimonio della città di Nettuno, riconoscendo il ruolo che questo sport ha avuto nella storia, nell’identità e nella crescita sociale della comunità.

“Il baseball a Nettuno non è soltanto sport. È memoria collettiva, tradizione, appartenenza e cultura popolare. La decisione del Sindaco Nicola Burrini rappresenta un atto di grande sensibilità istituzionale e un segnale fortissimo per tutto il movimento nazionale. Nettuno è la capitale italiana del baseball e questo riconoscimento contribuisce a custodire e valorizzare una parte fondamentale della storia sportiva italiana”, ha concluso Gualtieri.

L’intervento del Presidente FIBS Lazio ha rappresentato uno dei momenti più autorevoli e significativi dell’intero convegno, confermando ancora una volta il ruolo centrale del baseball e softball nella costruzione di uno sport moderno, inclusivo e profondamente radicato nel territorio.