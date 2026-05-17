Nettuno, 28 maggio convegno “Adolescenti oggi–problemi e disturbi di una generazione iper connessa”

Adolescenti e rischi dell’era digitale: a Nettuno un confronto aperto tra esperti, famiglie e scuola , “Adolescenti oggi – problemi e disturbi di una generazione iper connessa”

Convegno-dibattito, il 28 maggio presso la Sala Consiliare del Comune di Nettuno

Si terrà giovedì 28 maggio alle ore 17, presso la Sala Consiliare del Comune di Nettuno, il convegno dal titolo “Adolescenti oggi – problemi e disturbi di una generazione iper connessa”, promosso e organizzato da Daniela Cofini.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire un momento di approfondimento e confronto su una tematica di grande attualità e rilevanza sociale: il rapporto tra adolescenti e mondo digitale, con particolare attenzione alle problematiche e ai disturbi emergenti nelle nuove generazioni.

L’ideatrice dell’evento, Daniela Cofini, opera da anni nell’ambito delle tecniche sociali, curando l’organizzazione di incontri e iniziative finalizzate alla divulgazione di contenuti utili e strumenti pratici rivolti a famiglie e istituzioni scolastiche. Attraverso questo convegno, intende promuovere una maggiore consapevolezza e fornire chiavi di lettura accessibili per comprendere le dinamiche relazionali che caratterizzano il mondo giovanile contemporaneo.

L’incontro rappresenta un’occasione di dialogo tra esperti, genitori ed educatori, con l’obiettivo di favorire un confronto costruttivo e individuare modalità di relazione più efficaci, dirette e adeguate alle esigenze degli adolescenti.

In un contesto sociale sempre più influenzato dalla dimensione digitale, risulta fondamentale investire nella sensibilizzazione e nella diffusione della conoscenza, al fine di supportare le nuove generazioni nel loro percorso di crescita e benessere.

L’ingresso è libero.