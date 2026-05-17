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Oggi domenica 17, il raduno dei surfisti per celebrare il 50° anniversario del “Monumento alla Pace Universale”

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Domenica 17 maggio a Nettuno si celebra il 50° anniversario dell’inaugurazione del “Monumento alla Pace Universale” realizzato dall’artista Amerigo Tot per rendere omaggio a tutti i morti delle guerre nel mondo.

Diverse associazioni del territorio hanno organizzato un raduno di surfisti in mare nelle acque antistanti il Monumento, in zona Marinaretti, sulla Riviera Egidi. I surfers, secondo un’antica tradizione, remeranno con le loro tavole formando un cerchio per commemorare i defunti mentre, nel silenzio, si lasceranno fiori in acqua.
L’evento sarà l’occasione per sostenere la raccolta fondi aperta dal Lions Club Anzio Nettuno Host E.T.S. per il restauro del Monumento.

Regole di partecipazione:

Sono ammesse tutte le imbarcazioni (surf, sup, canoe) purché possano raggiungere il punto convenuto senza ausilio di vele o motori.
I partecipanti sono invitati a non portare Manifesti, striscioni, simboli e/o bandiere, nazionali o di partiti e associazioni che, in un contesto che vuole essere unitario, possano al contrario risultare divisive. Unica eventuale eccezione la Bandiera della Pace.
Nel caso di, avverse condizioni meteo l’evento verrà realizzato la domenica successiva.

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