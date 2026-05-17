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Lunedì 18 maggio, Innovazione didattica al Chris Cappell College: arrivano le Digital Humanities

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Innovazione didattica al Chris Cappell College: arrivano le Digital Humanities

Lunedì 18 maggio 2026 dalle ore 15 alle ore 18:30 presso l’Aula della Comunicazione della Sede Centrale dell’Istituto si terrà una iniziativa formativa strutturata come pomeriggio di studio e scambio di esperienze didattiche dal titolo “Rinnovamento Digitale delle Discipline Umanistiche. Prospettive e buone pratiche”.

L’obiettivo dell’evento è presentare un approccio metodologico innovativo, le Digital Humanities, ossia l’insegnamento delle materie umanistiche (con particolare riferimento  alle discipline del Latino e del Greco) attraverso l’informatica umanistica, all’interno della riflessione sul processo di rinnovamento del Liceo Classico e in generale delle scuole secondarie di secondo grado.

L’incontro sarà aperto dall’intervento del Dirigente Scolastico del Liceo Montale di Roma, Scuola Polo per il Rinnovamento del curricolo del Liceo classico, Prof. Francesco Rossi. Seguiranno quindi due relazioni di docenti da tempo attivi nella metodologia delle Digital Humanities, la Professoressa Cecilia De Angelis del Liceo Terenzio Mamiani di Roma (Scuola Polo per l’Area Centro della Rete Nazionale dei Licei Classici) e il Professor Gaetano Affuso del Liceo Democrito di Roma e collaboratore come formatore dell’Università degli Studi Link di Roma. In conclusione verranno presentate alcune esperienze didattiche di ricerca-azione svolte da docenti del nostro Liceo con le loro classi.Lunedì 18 maggio, Innovazione didattica al Chris Cappell College: arrivano le Digital Humanities 1

Lunedì 18 maggio, Innovazione didattica al Chris Cappell College: arrivano le Digital Humanities 2

 

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