Nettuno, 20 maggio, al Forte Sangallo “Il Coro delle Farfalle” con lo spettacolo musicale “Sul palco dell’Ariston”

Una serata dedicata alla musica, ai giovani talenti e alla condivisione. Mercoledì *20 maggio 2026*, alle ore *18:30*, la Sala della *Biblioteca Comunale Forte Sangallo* ospiterà lo spettacolo musicale *“Sul palco dell’Ariston”*, interpretato dagli studenti de *Il Coro delle Farfalle* dell’ *Istituto Comprensivo Anzio II – Scuola Secondaria di Primo Grado*.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’Istituto Comprensivo Anzio II, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Nettuno e la Biblioteca Comunale Forte Sangallo, con l’obiettivo di valorizzare il percorso artistico ed educativo degli studenti attraverso la musica.

Durante la serata il coro proporrà un repertorio ispirato ai grandi brani della musica italiana, richiamando l’atmosfera del celebre palco dell’Ariston. Un progetto che unisce espressione artistica, partecipazione e inclusione, offrendo ai ragazzi un’importante occasione di crescita personale e culturale.

A guidare gli studenti nel percorso musicale sono i docenti *Simona Caligiuri, Fabrizio Marsico e Roberta Simone*, protagonisti di un lavoro educativo che mette al centro collaborazione, emozioni e valorizzazione dei talenti.

L’evento è aperto al pubblico con *ingresso libero* fino a esaurimento posti.