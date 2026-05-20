Anzio, Via Cipriani, respinto il ricorso: va avanti il progetto “Housing first”

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Tar) ha respinto il ricorso dell’assegnataria di un appartamento di edilizia residenziale pubblica in via Cipriani, trasferita in un’altra unità immobiliare per consentire i lavori previsti dal progetto “Housing first” e “Stazione di posta”. Il Tar, decidendo nel merito, ha accertato che: “Il Comune, nel bilanciamento dei divergenti interessi in gioco, ha perseguito l’interesse pubblico (mediante la destinazione dell’immobile al progetto sociale indicato), realizzando il minor sacrificio possibile della posizione della odierna ricorrente – cui ha assegnato un alloggio ristrutturato, di dimensioni analoghe al precedente e a una distanza minima dallo stesso”.

L’ente, quindi, ha agito legittimamente nella qualità di proprietario dell’immobile, nell’esercizio dei relativi poteri di disposizione e in vista della sua destinazione a finalità di interesse sociale e il diritto all’abitazione della ricorrente è stato integralmente tutelato mediante l’assegnazione di un nuovo alloggio ristrutturato, di dimensioni analoghe, situato a 30 metri dal precedente, con ogni spesa a carico del Comune. “Le censure relative alla scelta dell’immobile si traducono in un sindacato di merito dell’azione amministrativa e sono pertanto inammissibili”.

Si ricorda che l’immobile è destinato alla realizzazione dei progetti “Housing First”