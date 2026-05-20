Revocati i domiciliari Tiero torna in Consiglio Regionale

Enrico Tiero rientra in Consiglio regionale. Dopo la decisione del Tribunale del Riesame di Roma che ha revocato la misura degli arresti domiciliari, accogliendo il ricorso presentato dai legali del politico, decade per l’esponente pontino di Fratelli d’Italia anche la conseguente sospensione, temporanea, che era scattata nell’ottobre scorso. Ieri Tiero si è presentato alla regione. Un ritorno alla Pisana che è stato commentato anche dal presidente della Regione Francesco Rocca: «Ci auguriamo che la decisione del Tribunale del Riesame sia un primo importante passo affinché il consigliere Tiero venga definitivamente archiviato.

Per Tiero, però, resta aperto il capitolo giudiziario. Dopo essere tornato e ricoprire il suo incarico istituzionale, ad espettarlo ora c’è il processo al tribunale di Latina, nel quale dovrà difendersi dall’accusa di corruzione. L’udienza davanti al Collegio penale, inizierà il prossimo 3 giugno.