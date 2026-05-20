Pomezia intitola una via a Marco Pannella. Il Sindaco Felici: “Un gesto che supera l’appartenenza e rende onore a chi ha dedicato la vita alle proprie idee”

A dieci anni dalla scomparsa di Marco Pannella – il 19 maggio 2016 – la Giunta comunale di Pomezia, ha approvato l’intitolazione di una via al leader radicale.

L’iniziativa dà seguito all’annuncio fatto dal Sindaco Veronica Felici in Consiglio comunale e si inserisce nel percorso di valorizzazione della memoria pubblica promosso dall’Amministrazione Felici: un progetto che mira a restituire alla città una toponomastica capace di raccontare la storia della Repubblica attraverso le sue personalità più significative, anche quando provenienti da visioni politiche lontane.

«La città di Pomezia, come molte realtà, rende omaggio alle grandi figure politiche che hanno segnato la storia della nostra Repubblica – ha dichiarato il Sindaco Veronica Felici – Molti nomi appartengono alla Prima Repubblica, il periodo del dopoguerra che ha visto protagonisti leader come Berlinguer, Almirante, Nenni: personalità che, pur da fronti opposti, hanno lasciato un segno profondo nella costruzione democratica del Paese.

Tra queste figure, a Pomezia mancava ancora il riconoscimento a un esponente che ha rappresentato un partito lontano anni luce dal mio credo politico e da quello del centrodestra: Marco Pannella.

Un avversario politico duro, spesso distante dalle nostre posizioni, ma che con le sue battaglie – anche quelle più lontane dalla nostra visione – ha inciso in modo significativo sulla storia civile e politica italiana.

Intitolargli una strada è un atto doveroso: un gesto che va oltre l’appartenenza e che rende onore a chi ha dedicato la propria vita alla politica e alla difesa delle proprie idee, contribuendo al dibattito democratico del Paese» conclude il Sindaco.