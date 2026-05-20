“Sport e Periferie 2026”, Vasoli: “Il Comune candidi il campo di Falasche al bando nazionale”

Un’opportunità concreta per restituire il campo sportivo di Falasche alla città. Dopo la pubblicazione del bando “Sport e Periferie 2026”, che mette a disposizione 100 milioni di euro per impianti sportivi pubblici, la Lista Turano chiede all’Amministrazione comunale di Anzio di presentare un progetto per il recupero della struttura.Il bando, promosso dal Governo e destinato ai Comuni, prevede risorse importanti soprattutto per la riqualificazione di impianti esistenti (70 milioni), proprio come il centro sportivo di Falasche, e consente interventi di ristrutturazione, messa in sicurezza e rigenerazione urbana.Le domande potranno essere presentate dal 4 al 25 giugno 2026

Impianto chiuso da anni e ormai nel degrado

Il campo di Falasche, un tempo punto di riferimento sportivo per centinaia di giovani del territorio, è oggi chiuso da quasi tre anni e in stato di abbandono.Negli ultimi mesi la situazione si è ulteriormente aggravata: la struttura è stata più volte oggetto di occupazioni abusive, degrado e atti vandalici, diventando anche un potenziale rischio per la sicurezza.

Una vicenda emblematica per Anzio, segnata da problemi gestionali, contenziosi e lunghi tempi di inattività.

“Serve una scelta politica chiara”

Da qui l’appello della Lista Turano: “Il bando nazionale – spiega il consigliere Flavio Vasoli – arriva al momento giusto: Falasche è esattamente il tipo di impianto che può essere recuperato con queste risorse. Chiediamo al Comune di non perdere questa occasione e di candidare subito il progetto”.

La Lista Turano sottolinea come lo sport possa rappresentare uno strumento fondamentale di inclusione sociale e recupero del territorio, soprattutto in quartieri periferici.

Un progetto per restituire il campo alla comunità

L’obiettivo è chiaro: riportare il campo di Falasche a essere un luogo aperto, sicuro e vissuto, al servizio di associazioni sportive, giovani e famiglie.

“Restituire Falasche alla città – conclude Vasoli – significa restituire dignità al quartiere e opportunità alle nuove generazioni”.