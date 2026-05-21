Domenica 24, Retake Day 2026: ad Anzio volontari in azione “per rigenerare il lungomare”

Retake Day 2026: ad Anzio volontari in azione “per rigenerare il lungomare”

I volontari laziali saranno tra i protagonisti del Retake Day 2026: domenica 24 maggio cittadini, associazioni e realtà del territorio si ritroveranno per una giornata dedicata alla cura dei beni comuni e degli spazi condivisi, insieme a decine di città italiane unite dallo stesso obiettivo.

L’appuntamento è previsto alle ore 9.00 in Via Genova 2, ad Anzio, per un intervento di rigenerazione urbana dedicato alla riqualificazione dei belvedere di Via Genova e del Lungomare delle Sirene. Un’iniziativa pensata per valorizzare uno dei tratti più suggestivi del litorale cittadino attraverso attività concrete di cura e partecipazione civica, con l’obiettivo di restituire decoro e attenzione a spazi quotidianamente vissuti da residenti e visitatori.

L’intervento si inserisce nel percorso di cittadinanza attiva promosso da Retake, che punta a rafforzare il legame tra comunità e territorio attraverso piccoli gesti concreti capaci di generare attenzione, responsabilità condivisa e senso di appartenenza.

Il Retake Day rappresenta uno dei momenti più significativi dell’anno per la rete Retake: una mobilitazione diffusa che unisce persone di tutte le età nel segno della partecipazione civica e della responsabilità condivisa. Un’iniziativa che mette al centro non solo la cura materiale dei luoghi, ma anche la costruzione di relazioni, comunità e senso di appartenenza.

“Il Retake Day è un’opportunità aperta a tutti i cittadini che credono nel valore della partecipazione e della cura condivisa”, dichiara il presidente di Retake Fabrizio Milone. “Invitiamo tutti a partecipare – grandi e piccoli, cittadini, associazioni e rappresentanti istituzionali – perché la cura dei beni comuni riguarda ciascuno di noi. Ogni intervento, anche il più piccolo, contribuisce a costruire comunità più consapevoli, luoghi più vivibili e un rapporto più forte tra persone e territorio. Insieme possiamo davvero prenderci cura dell’Italia, partendo dagli spazi che viviamo ogni giorno”.

Per partecipare è necessaria l’iscrizione sull’app Retake (o all’indirizzo: shorturl.at/zuTov).

Per il programma completo e per partecipare: bit.ly/RetakeDay2026

Info: anzio@retake.org