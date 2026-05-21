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Nettuno, Successo per l’incontro formativo dei Lions “Salute&Prevenzione” all’Istituto Santa Lucia Filippini

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Nettuno, Successo per l'incontro formativo dei Lions "Salute&Prevenzione" all'Istituto Santa Lucia Filippini 1

LIONS CLUB ANZIO NETTUNO HOST

Si è svolto questa mattina, mercoledì 20 maggio 2026, l’incontro formativo e divulgativo incentrato sul tema “Salute&Prevenzione”, organizzato dal Lions Club Anzio Nettuno Host ETS con il patrocinio del Comune di Nettuno. L’evento ha avuto luogo presso i locali dell’Istituto Santa Lucia Filippini, coinvolgendo attivamente gli alunni della scuola primaria.

L’iniziativa ha visto la partecipazione attenta ed entusiasta di tutti i bambini delle classi elementari (dalla prima alla quinta), i quali hanno seguito con vivo interesse e interazione i tre macro-temi presentati dai relatori:

Alimentazione Equilibrata: curata dalla Dott.ssa Marina Aimati.

Igiene del Corpo e delle Mani: illustrata dal Dott. Claudio Farinelli.

Igiene Orale: spiegata dal Dott. Gianluca De Iacobis, anch’egli socio del Club.

Un ringraziamento speciale va ai tre professionisti per la straordinaria disponibilità e la grande professionalità dimostrate nel trasmettere concetti fondamentali per la salute dei più piccoli con un linguaggio chiaro, accessibile e coinvolgente.

Presenze e Ringraziamenti

All’evento ha preso parte una delegazione di soci del Club, presenti tra gli altri il Vice Presidente Moreno Billi, il Cav. Michele Di Sarno e il Dott. Massimo Barbato.

Il Lions Club Anzio Nettuno Host ETS esprime un sincero ringraziamento a Suor Franca Baffioni per la calorosa accoglienza e per la preziosa collaborazione nella riuscita di questa giornata dedicata alla formazione e al benessere delle giovani generazioni, in pieno accordo con lo spirito del motto “We Serve”.

 

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