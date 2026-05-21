Aprilia, Il SIAP chiede l’ampliamento dell’organico del Commissariato di Polizia

IL SIAP, Sindacato Italiano Appartenenti alla Polizia di Stato, tra i maggiori sindacati rappresentativi di categoria, tramite i suoi Segretari provinciali Zani Cotesta e Marco Cipolla, ci tiene a rendere pubblico ilproprio impegno a favore del potenziamento dell’organico del Commissariato distaccato di P.S. di Aprilia.

Impegno che è iniziato già nella fase di discussione della bozza del decreto istitutivo, quindi, ben prima

dell’apertura di questo importante presidio di polizia. Segno di una particolare e costante attenzione verso

le tematiche legate alla sicurezza di questa importante parte del territorio pontino. Aprilia è la seconda città

più popolosa della provincia, nodo industriale del nord pontino, caratterizzata da un’economia

particolarmente vivace e sviluppata, ma, al tempo stesso, con un territorio complesso e afflitto da diverse

problematiche sul piano dell’ordine e della sicurezza pubblica. È legittimo che, dopo decenni di attesa, questa comunità nutra molte aspettative nei confronti del Commissariato e della Polizia di Sato in generale.

Aspettative che in questi undici mesi di operatività del Commissariato, gli uomini e le donne della Polizia di Stato si sono impegnati a soddisfare con molta passione. A loro questo Sindacato rivolge un pubblico ringraziamento per l’ottimo lavoro fin qui svolto. Tuttavia il SIAP ritiene che per un centro urbano così

importante e popolato sia doveroso ispirarsi ad un modello organizzativo più simile a quello di un questura piuttosto che di un commissariato. Un’aspirazione che richiede un sensibile ampliamento dell’organico, arrivando ad almeno 60/70 unità. Questo per poter garantire una più efficace presenza di pattuglie sul territorio ed assicurare alla cittadinanza ancora con maggiore efficienza i vari servizi amministrativi, quali ad esempio

il rilascio dei passaporti e delle licenze in materia di armi. Per questo motivo il SIAP, in coerenza con quanto già rappresentato e richiesto in occasione del confronto sulla sopra richiamata bozza del decreto

istitutivo, in questi giorni sta riproponendo la questione del necessario rafforzamento dell’organico per adeguarlo alle reali esigenze e legittime aspettative di questa importante comunità pontina.

Questa organizzazione sindacale è pienamente consapevole che l’istituzione del Commissariato ha comportato per lo Stato un notevole impegno finanziario, in considerazione delle croniche difficoltà delle casse pubbliche e che le attuali crisi internazionali restringono ulteriormente qualsiasi margine di manovra.

Nonostante ciò, questa nuova fase del progetto sicurezza per la città di Aprilia non può essere lasciato sospeso, ma merita di essere completata mediante un ulteriore investimento di risorse umane in divisa, anche per dare un senso compiuto agli sforzi già compiuti.

Per questi motivi il SIAP coglie l’occasione per lanciare un appello trasversale a tutte le forze politiche presenti sul territorio affinché sostengano questa iniziativa volta a garantire ancora maggiore sicurezza e servizi più efficienti alla comunità apriliana.

Latina I Segretari Provinciali SIAP

Zani Cotesta

Marco Cipolla