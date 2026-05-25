Il Pianoforte protagonista al Chris Cappell College: un viaggio tra epoche e linguaggi con il Conservatorio “Ottorino Respighi” di Latina

L’Aula della Comunicazione del Liceo Chris Cappell College si prepara ad accogliere le eccellenze del pianoforte per un evento di alto profilo artistico. Lunedì 25 maggio, alle ore 16:00, l’Aula della Comunicazione del Liceo Chris Cappell College di Anzio si prepara ad accogliere le eccellenze del pianoforte per il terzo appuntamento del ciclo pianistico promosso dal Conservatorio “Ottorino Respighi” di Latina. Un incontro che testimonia la sinergia tra le due istituzioni all’interno di un percorso condiviso dalla Dirigente Scolastica, Dr.ssa Daniela Pittiglio, volto allo sviluppo di competenze professionali per i giovani musicisti.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di unire l’alta formazione accademica ai percorsi musicali della scuola secondaria, trasformando l’esecuzione musicale in un’esperienza culturale profonda e condivisa. In occasione dell’evento del 25 maggio, così come in tutti gli appuntamenti della rassegna, si esibiranno accanto agli allievi del Conservatorio “Respighi” alunni ed ex alunni del Chris Cappell College, oltre ad eccellenze provenienti da altri licei musicali e scuole di Roma e Latina. L’iniziativa, ideata dal M° Eleonora Orlando e sostenuta dalla direzione del Conservatorio (il Direttore M° Cristiano Becherucci e il Presidente Dott. Giancarlo Liuzzi), si allontana dall’idea di semplice rassegna per farsi percorso di crescita.

Il repertorio spazierà dai classici Chopin e Liszt fino alle complessità di Rachmaninov e Skrjabin, seguendo cinque direttrici fondamentali: Storia, Spiritualità, Suggestione, Danza e Virtuosismo.

Ad arricchire l’evento saranno gli interventi dei docenti di Storia ed Estetica della musica, i Maestri Federico Capitoni e Simone Ciolfi, che offriranno al pubblico chiavi di lettura storiche e interpretative, restituendo profondità universale alle opere eseguite dai 46 pianisti coinvolti nel ciclo.

L’ingresso è libero ed aperto al territorio