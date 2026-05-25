Maxicontrollo dei Carabinieri a Colleferro, Artena e Valmontone: denunce, patenti ritirate e un ristorante chiuso

Controlli straordinari, nel fine settimana, dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro. I militari hanno setacciato il territorio tra Colleferro, Artena e Valmontone per contrastare lo spaccio di droga e i reati contro il patrimonio. L’operazione, disposta dal Comando Provinciale di Roma, ha visto in azione le pattuglie locali supportate dai reparti speciali del NAS (Antisofisticazione e Sanità) e del NIL (Ispettorato del Lavoro) di Roma.

Il bilancio complessivo dell’attività registra:81 persone identificate, 60 veicoli ispezionati3 3 esercizi pubblici controllati, 3 patenti ritirate, 3.500 euro di multe stradali.

Ristorante sospeso a Colleferro: maxi multa e furto di energia

Il controllo più rilevante ha riguardato un’attività di ristorazione a Colleferro, ispezionata insieme agli specialisti di NAS e NIL e ai tecnici Enel. I Carabinieri hanno accertato gravi irregolarità che hanno portato alla sospensione immediata dell’attività e a sanzioni per oltre 20.000 euro.

La titolare, una 54enne del posto, è stata denunciata a piede libero per Furto di energia elettrica tramite allaccio illecito alla rete pubblica.Impiego di lavoratori in nero.Violazioni delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Carenze igienico-sanitarie. Mancata tracciabilità degli alimenti.

Droga e controlli alla guida: quattro patenti ritirate

Il Nucleo Operativo e Radiomobile ha concentrato gli sforzi anche sulla sicurezza stradale e il contrasto agli stupefacenti, riscontrando diverse violazioni: Labico: denunciato un 40enne alla guida con cocaina, che ha rifiutato gli accertamenti medici. Patente ritirata. Segnalata anche una 25enne trovata in possesso di hashish. Artena: ritirata la patente a un 25enne del posto e a un 42enne romano, entrambi alla guida con hashish. Nella stessa città, due giovani sono stati sorpresi e segnalati in un’area pubblica con la stessa sostanza.