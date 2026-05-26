Leo Gassman e Zero Assoluto aprono gli eventi di Anzio. Lo Fazio e Corrado: “Un mare di emozioni”

Sarà il concerto di Leo Gassman e Zero Assoluto ad aprire la stagione 2026 del Comune di Anzio, presentata oggi a Palazzo Valentini, sede di Città Metropolitana di Roma Capitale, insieme alla campagna di marketing di destinazione “Un mare di emozioni #civediamoadanzio e a un primo accenno del piano del turismo al quale l’ente sta lavorando con la Luiss business school.

L’appuntamento con gli artisti è il 13 giugno, festa del patrono Sant’Antonio di Padova, alle 21,30 a piazzale Antium.

Nel corso della conferenza stampa sono stati illustrati gli altri tre eventi clou dell’offerta turistica della città:

– i “Percorsi” al Museo archeologico che il 16 luglio vedranno l’inaugurazione della mostra “Cesare Bazzani architetto 1873-1939 – Il sogno del Paradiso sul Mare e le architetture di Anzio”

– la tappa nazionale del campionato italiano di beach soccer, dal 17 al 25 luglio all’arena del mare, su Riviera Zanardelli

– La seconda edizione della rassegna Think tank art dal 14 al 20 settembre, nel centro storico

“Si tratta di iniziative che riguardano un’utenza diversificata, dai giovani al grande sport, dal recupero del Paradiso sul mare all’arte di strada – ha detto il sindaco, Aurelio Lo Fazio – intorno a questi assi portanti, gireranno un’altra serie di eventi, alcuni calendarizzati e altri che saranno resi noti a giorni, confermando che gli appuntamenti saranno diffusi sull’intero territorio”.

“Con ‘Un mare di emozioni #civediamoadanzio’ vogliamo raccontare una città che sta cambiando visione e che ha scelto di investire seriamente sul proprio futuro – ha detto l’assessore al turismo, Valentina Corrado – Anzio non vuole essere più soltanto una meta balneare stagionale, ma una destinazione moderna, attrattiva e competitiva, capace di unire cultura, mare, sport, spettacolo, grandi eventi e qualità urbana in un progetto di crescita sostenibile e condiviso. Per la prima volta la città promuove il proprio territorio attraverso una campagna di marketing di questa portata sui circuiti Waiters della metropolitana di Roma, con una visibilità straordinaria e circa 400 mila contatti giornalieri stimati. È una scelta strategica precisa: riportare Anzio al centro dell’immaginario turistico della Capitale e rafforzarne il posizionamento come punto di riferimento del litorale romano. #civediamoadanzio non è soltanto un hashtag, ma il simbolo di una nuova fase: una città che investe sulla propria identità, sull’accoglienza e sulla capacità di emozionare cittadini e visitatori durante tutto l’anno”.

Annunciato il ritorno ad Anzio, nel 2028, del Campionato mondiale di Vela SB20 “è stata accettata la nostra candidatura, insieme ai circoli velici, dopo anni di assenza di manifestazioni internazionali – ha aggiunto l’assessore – segno della credibilità e degli apprezzamenti che ci stiamo guadagnando giorno dopo giorno”.

Ad aprire i lavori è stata Alessia Pieretti, consigliera delegata al turismo di Città Metropolitana di Roma Capitale: “Siamo impegnati come Città Metropolitana – ha detto – in una progettualità condivisa a supporto dei Comuni del territorio, con l’obiettivo di valorizzarne le identità, ampliare la visibilità delle iniziative locali e promuovere un patrimonio straordinario di storia, cultura e bellezze naturali. Anzio rappresenta un esempio significativo di questa visione, grazie a una stagione di eventi capace di raccontare e far conoscere un territorio ricco di tradizione, attrattività e opportunità”.

Il professor Matteo Caroli, della Luiss Business school, ha illustrato gli obiettivi del piano del turismo sostenibile del Comune.

“Per la sua storia, i molti fattori attrattori naturali e la facile raggiungibilità da Roma – ha detto – Anzio ha tutte le carte in regola per un grande rilancio turistico. Il piano di sviluppo turistico sostenibile che Luiss Business School sta elaborando su impulso dell’amministrazione comunale ha proprio l’obiettivo di fornire un percorso strutturato e organico per il rafforzamento della competitività della ‘destinazione Anzio’, anche potenziando le diverse significative iniziative avviate in questo ultimo biennio”.