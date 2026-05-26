Rugby Anzio, domenica l’ultima di campionato e festa di fine stagione

Il Rugby Anzio Club esce sconfitto dall’ultima trasferta della stagione, quella in casa dell’Avezzano. Un match dai due volti che ha visto gli abruzzesi dominare nettamente la prima parte di gara, per poi vedere gli ospiti scuotersi nel finale nel rendere meno amaro il risultato finale, che è stato di 47 a 33. Sul 47 a 0 infatti arrivavano in sequenza le mete di Krzyzak, Venturino, Versari, Secchi e Spallotta che valevano anche il punto di bonus offensivo in virtù delle cinque marcature messe a segno.

Gli altri risultati della giornata hanno visto la vittoria della capolista Fiamme Oro per 59 a 25 in casa dell’Abruzzo Rugby, quella della Nuova Rugby Roma in casa dell’Arnold per 50 a 33 e de L’Aquila per 61 a 22 sulla Ternana. La classifica vede proprio L’Aquila balzare al secondo posto a 46 punti superando l’Abruzzo Rugby fermo a 43. Prima piazza sempre per le Fiamme Oro a punteggio pieno a 65, avversaria della RAC domenica per l’ultima di campionato. In coda, l’Avezzano sale a 19 e ruba il sesto posto all’Anzio, settimo a 18, ultimo l’Arnold a 14.

Ma è stato un weekend particolarmente intenso per il settore giovanile del Rugby Anzio Club. Le formazioni Under 8 e Under 10 sono state di scena al Torneo di Montevirginio, dove hanno ben figurato. L’Under 8, a parte la prima, ha vinto tutte le partite in cui è stata impegnata. Anche l’Under 10 ha dimostrato di poter esprimere un ottimo livello di gioco, affrontando con determinazione le sfide contro Capitolina, Ostia, Montevirginio, Primavera, Capitolina 1 e Falchi. Le formazioni Under 12 e Under 14 invece erano impegnate al Trofeo Città di Perugia, una kermesse di alto livello che è stata anche una bellissima esperienza collettiva. L’Under 12 ha vinto i primi due incontri che la vedeva opposta a Lecco e Perugia, pareggiato in rimonta contro il Pesaro e perso solamente per un punto contro la Nuova Rugby Roma, risultato che le ha precluso l’accesso alla finale. L’Under 14, opposta anch’essa a squadre di alto livello, ha chiuso in crescendo mettendo in mostra i grandi miglioramenti che si sono succeduti nel corso della stagione.

Domenica, infine, in occasione dell’ultima partita di campionato della squadra seniores, si terrà anche la tradizionale festa di fine stagione del Rugby Anzio Club. L’inizio del match contro le Fiamme Oro è per le 15,30 al Campo Marconi di Anzio Colonia. Poi dalle ore 17 inizierà la festa con musica, stand gastronomici e divertimento per tutti. Un invito aperto a tifosi e appassionati della palla ovale.