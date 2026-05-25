Canottaggio – IIª Edizione Campionato studentesco “Indoor Rowing”

Nettuno – Si è conclusa sabato con un’emozionante cerimonia la seconda edizione del Campionato interscolastico studentesco di indoor rowing, promosso dal circolo canottieri Nettuno e diretto dal tecnico federale Massimo Dileo e dalla sinergica collaborazione di Gabriele Carloni e Stefano Tarantino. L’ idea di tale iniziativa sportiva, formativa ed inclusiva in un progetto federale sostenuto dal comitato regionale Lazio, ha avuto successo dimostrato dalla partecipazione fin dalle fasi preliminari di quasi 300 studenti frequentatori della terza media appartenenti a tutti gli istituti comprensivi nettunesi, oltre all’Istituto G. Matteotti di Aprilia dando vita ad una fase finale capace di lasciare il segno.

Il progetto, condiviso nel piano dell’offerta formativa dell’anno in corso dai vari Istituti è stato strutturato in una prima esperienza di voga “indoor” mediante l’utilizzo di remoergometri durante alcune ore di attività motoria concordate con i docenti nella fase preliminare preceduta da conferenze formative sullo sport del remo e si è conclusa nella finale del campionato studentesco in veri e propri match race della distanza di cento metri tra rappresentative qualificate in squadre da circa dodici studenti rappresenta “L’opportunità di far conoscere e promuovere l’attività remiera nelle scuole mi riempie sempre d’orgoglio, in fondo credo sia un metodo importante per costruire il settore giovanile – ha ammesso il tecnico Massimo Dileo – L’evento che vorrei diventasse un “classico” per la comunità locale rende consapevoli i ragazzi e gli insegnanti dell’immensa risorsa e opportunità che è il Circolo canottieri quale luogo educativo. L’indoor rowing è sicuramente un primo passo per avvicinare i ragazzi all’ambiente marino ed al Coastal rowing”

Oltre alle regate individuali, i ragazzi hanno partecipato a delle regate a squadre in formazioni miste percorrendo una distanza totale di 400 metri nei quali ogni studente gareggiava ricoprendo il proprio “cento” in maniera alternata con i compagni di squadra. Particolarmente contagiante è stato il tifo e l’entusiasmo espresso dai presenti durante le fasi del campionato, durante il quale gli ospiti hanno avuto modo di apprezzare anche l’ esibizione coreografica di due formazioni di cheerleader appartenenti agli Istituti Comprensivi di Nettuno II ed Aprilia che si sono esibite in evoluzioni acrobatiche di ginnastica artistica. Premiati nelle gare conclusive del campionato studentesco dal Presidente del circolo canottieri Nettuno Dott. Giuseppe Messa e dal vice presidente Sig.ra Maria Massimi i finalisti individuali maschili, femminili e la staffetta a squadre nell’ordine indicati:

Finale uomini:

1. Mihalcias Nicolas – I.C. “G. Matteotti” Aprilia

2. Singh Youvraj – I.C. Nettuno II

3. Nascimben Andrea – I.C. Nettuno II

Finale donne:

1. Cappellari Benedetta – I.C. Nettuno III

2. De Velis Giorgia – I.C. Nettuno III

3. Mori Carlotta – I.C. “G. Matteotti” Aprilia

Finale staffetta a squadre:

1. I.C. Nettuno III

2. I.C. “G. Matteotti” di Aprilia

3. I.C. Nettuno II

4. I.C. Nettuno II (team B)

5. I.C. Nettuno IV