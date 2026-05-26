Pasolini il Sacro, il 30 maggio l’evento al Forte San Gallo di Nettuno 

Scoprire Pasolini a Nettuno con due appuntamenti imperdibili. Sabato 30 maggio, alle 10,30 al Forte Sangallo di Nettuno si terrà l’evento culturale “Pasolini Il Sacro”. Un evento culturale di assoluto rilievo per affrontare un tema specifico che riguarda i lavori di uno dei più grandi e controversi autori del dopoguerra.

Interverranno il Presidente del centro studi Pierpaolo Pasolini Casarsa della Delizia Marco Attilio Salvadori, Francesca Dragotto dell’Università di Tor Vergata, Riccardo Costantini responsabile degli archivi di Cinemazero, Maura Locantore Direttrice del Centro studi Pierpaolo Pasolini Casarsa della Delizia. A moderare questo appuntamento culturale Angelo Favaro, dell’Università di Tor Vergata.

A portare i saluti dell’Amministrazione comunale, che ha patrocinato l’evento, il Sindaco Nicola Burrini e l’assessore alla cultura Roberto Imperato. Si tratta di un appuntamento da non sottovalutare per chi ama il neorealismo e le opere di Pasolini. L’evento è a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Il secondo evento si terrà sabato 6 giugno alle 17.30 al Forte Sangallo con un focus sulla morte e l’inchiesta sull’omicidio del Poeta.