Pomezia, più legalità e trasparenza sulle concessioni balneari: il Comune approva il Protocollo con la Prefettura di Roma

Il Comune di Pomezia compie un passo importante per tutelare il litorale, le imprese sane e l’interesse pubblico. La Giunta comunale ha approvato il Protocollo di legalità per le procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime destinate ad attività turistico-ricreative e sportive, da sottoscrivere con la Prefettura di Roma. Si tratta di un’azione importante, frutto di un lavoro durato oltre un anno, che ha visto un lavoro comune insieme alla Prefettura di Roma e al Ministero dell’Interno. Un percorso condiviso e complesso, costruito con l’obiettivo di arrivare a uno strumento concreto per rafforzare legalità, trasparenza e controlli nelle procedure legate alle concessioni demaniali marittime. La notizia è particolarmente rilevante perché il Protocollo introduce controlli più forti e più capillari nelle procedure legate alle concessioni balneari, con l’obiettivo di prevenire possibili infiltrazioni criminali e garantire che le assegnazioni avvengano in un quadro di piena trasparenza, correttezza e libera concorrenza. L’Amministrazione comunale ha convocato le associazioni di categoria per illustrare questa importante novità assoluta per i nostri territori, scegliendo di rafforzare gli strumenti di prevenzione in collaborazione con la Prefettura, a tutela del territorio e degli operatori economici che lavorano nel rispetto delle regole. Il Protocollo, composto da 7 articoli, prevede l’estensione delle verifiche antimafia, attività di monitoraggio e controllo, l’inserimento di specifiche clausole nei bandi e nei contratti e l’obbligo, per i concessionari, di accettare e applicare le disposizioni previste. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura hanno già fornito il nulla osta alla stipula del Protocollo. “Con questo atto — dichiara il Sindaco di Pomezia Veronica Felici— l’Amministrazione sceglie con chiarezza da che parte stare: dalla parte della legalità, della trasparenza e delle imprese corrette. Il nostro litorale è una risorsa preziosa e deve essere valorizzato attraverso regole certe, controlli efficaci e procedure limpide”. L’approvazione del Protocollo è un segnale chiaro: più controlli, più trasparenza e più tutela per il litorale di Pomezia, contro ogni rischio di condizionamento criminale in un settore strategico per la città.